"Sie wollten mich nicht!" James Harden tritt gegen die Philadelphia 76ers nach

Nach einem monatelangem Hin und Her hat James Harden sein Ziel erreicht. Vor wenigen Tagen wurde er von den Philadelphia 76ers zu den Los Angeles Clippers getradet. Nun äußerte sich Harden zu seiner Situation bei den Sixers und fand dabei einige Kritik-Punkte an den Entscheidern in Philly.

Der 34-Jährige hatte nach eigenen Aussagen offenbar große Hoffnungen in Philadelphia: "Ich habe Brooklyn verlassen und dachte, dass ich als Sixer in den Ruhestand gehen werde." Doch das Front-Office der 76ers hatte seiner Meinung nach andere Pläne: "Sie wollten mich nicht. Es gibt viele Narrative und die Leute denken, sie hätten eine Meinung. Aber nichts davon ist wahr."

Harden hatte im vergangenen Sommer auf mehrere Millionen Dollar verzichtet, um Philly die Möglichkeit zu geben, den Kader zu stärken. Eine von mehreren Aktionen, die seiner Meinung nach zu wenig gewürdigt worden: "Ich habe für 26 Millionen Dollar weniger unterschrieben und das Team besser zu machen", sagte Harden.

"Ich ändere meine Rolle, die in den Medien als balldominant bezeichnet wird, und meine Balldominanz ist wirklich effektiv. Aber meine Rolle zu ändern, zu versuchen, das Narrativ zu ändern, zu versuchen, Opfer zu bringen und alles zu tun, was nötig ist, um auf höchstem Niveau zu gewinnen. Darüber wird nicht gesprochen. Es ist der andere Bullsh*t."

Auch mit dem System bei den 76ers kam er nicht klar: "Ich bin kein-System-Spieler. Ich bin das System!" Aussagen, die aufhorchen lassen. Man darf gespannt sein, wie die Clippers Harden in ihrem System einsetzen und ob Philadelphia noch auf die Aussagen des ehemaligen Guards reagiert.