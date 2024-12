NBA: Orlando Magic um Franz und Moritz Wagner bezwingen Toronto Raptors trotz starkem Dennis Schröder

Franz und Moritz Wagner triumphierten mit den Orlando Magic im Duell gegen ihren Weltmeisterkollegen Dennis Schröder und die Toronto Raptors. Mit d...

Franz und Moritz Wagner triumphierten mit den Orlando Magic im Duell gegen ihren Weltmeisterkollegen Dennis Schröder und die Toronto Raptors. Mit dem vierten Sieg in Folge wahrt sich Orlando eine Chance auf den Gruppensieg beim In-Season-Tournament.

Orlando Magic (9-5) - Toronto Raptors (6-8) 126:107 (BOXSCORE)

Franz Wagner sorgte für 17 Punkte bei 8/18 aus dem Feld sowie 4 Rebounds, 2 Assists ohne Turnover und 3 Steals in knapp 31 Minuten, Moritz steuerte von der Bank kommend weitere 10 Zähler (5/9 FG) sowie 4 Rebounds, 2 Assists und 1 Steal in knapp 15 Minuten bei. Beide Teams trafen fast genau die Hälfte ihrer Feldwürfe, ungewöhnlich bei einem so deutlichen Ergebnis. Toronto war sogar auch von der Dreierlinie treffsicherer (14/28), Orlando nahm jedoch ganze 25 Würfe mehr (100 zu 75).

Die Raptors leisteten sich 23 Turnover (12 für Magic), Dennis Schröder war jedoch nur für 2 davon verantwortlich. Ohnehin war der 30-Jährige der beste Mann seines Teams mit 24 Punkten (8/13 FG) bei 4/4 von Downtown, auch wenn er es nur zu 1 Assist brachte in knapp 27 Minuten. Die Raptors waren deutlich unterlegen bei Punkten in der Zone (36:68), Punkten nach Offensivrebound (5:27) und im Fastbreak (9:23).

Mit diesem erfolgsversprechenden Wurfprofil verbesserten die Magic angeführt von Paolo Banchero (25, 10/20 FG) ihre Bilanz in der Gruppe C im Osten des In-Season-Tournament auf 2-1 mit einer Punktedifferenz von +5, in ihrem letzten Gruppenspiel gegen die Boston Celtics (2-0, +17) am Samstag (25. November) könnten sie sich somit den Gruppensieg sichern und sich so direkt für das Viertelfinale im Dezember qualifizieren.

"Wir konnten einfach nicht mit ihrem Tempo mithalten", gab Raptors-Coach Darko Rajakovic nach der Partie zu: "Wir waren langsam in der Rückwärtsbewegung und bei der defensiven Hilfe. Sie haben viel in der Zone gepunktet, das machen sie auf einem Elitelevel."

Ein starker Auftritt von Schröder führte bisher meist zum Sieg der Raptors, das erschein jedoch schon vor der Halbzeitpause eher unwahrscheinlich. Die Magic führten bereits nach knapp 18 Minuten erstmals mit mehr als 15 Punkten Abstand, Toronto konnte das Spiel abschließend auch nicht mehr zurück in den einstelligen Bereich bringen. Orlando führte im vierten Viertel mit bis zu 27 Zählern Differenz.

Jakob Pöltl verbuchte zwar ein Double-Double mit jeweils 10 Punkten und Rebounds, er musste sich jedoch nach knapp 23 Minuten auf dem Parkett frühzeitig mit 6 Fouls verabschieden und war einer von 3 Raptors, die für mindestens 4 Ballverluste verantwortlich waren.

