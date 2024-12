NBA - "Man kann mich nicht verbiegen": Draymond Green zeigt nach Gobert-Vorfall keine Reue

Draymond Green hat seine Sperre von fünf Spielen abgesessen. Der Forward der Golden State Warriors hatte Rudy Gobert in den Schwitzkasten genommen....

Draymond Green hat seine Sperre von fünf Spielen abgesessen. Der Forward der Golden State Warriors hatte Rudy Gobert in den Schwitzkasten genommen. Die Aktion bereut der 33-Jährige nicht.

"Ich lebe mein Leben ohne jegliche Reue", adressierte Green erstmals seit seiner Sperre den Vorfall mit Wolves-Center Rudy Gobert. "Ich werde meine Mitspieler immer verteidigen, wenn ich in der Position dafür bin", führte der Warriors-Forward weiter aus. "Für mich ist wichtig, was die Leute von mir denken, die mir wichtig sind."

Beim Spiel der Warriors gegen die Wolves am 14. November hatten Klay Thompson und Jaden McDaniels eine kleine Rangelei gestartet, Green sprintete zur Hilfe, als er sah, dass sich Gobert einmischte. Der 33-Jährige nahm den Franzosen dabei in den Schwitzkasten, die beiden waren sich schon in den vergangenen Jahren nicht besonders grün.

Darauf angesprochen wich Green ein wenig aus: "Die Leute können da so viel reininterpretieren wie sie möchten. Ich werde sie deswegen nicht verurteilen und versuchen, mich zu ändern. Ich werde immer für meine Mitspieler da sein. So sehe ich das als Teil einer Gruppe oder als Freund. Ob das jetzt richtig, falsch oder gar nicht relevant ist, spielt keine Rolle. Ich werde für meine Freunde da sein."

Warriors-Coach Steve Kerr hatte das Verhalten von Green nach der Sperre als "nicht zu entschuldigen" bewertet und hatte angekündigt, dass die Franchise mit Green sprechen werde.

Draymond Green mit Länge der Sperre nicht einverstanden

Was man innerhalb der Warriors nun besprochen hatte, wollte Green jedoch nicht teilen, sagte aber folgendes: "Wir sind uns einig, dass man mich nicht verbiegen kann. Es wird sich nichts ändern. Dennoch gibt es immer Wege, wie man Dinge wie diese besser lösen kann. Daran möchte ich arbeiten."

Dass Green für gleich fünf Spiele gesperrt wurde, lag auch daran, dass der frühere All-Star ein Wiederholungstäter ist. Das wiederum ist für Green nicht nachvollziehbar. "Sie sagen immer, dass er in der Vergangenheit etwas gemacht hat. Dafür wurde ich aber bereits bestraft. Man kann mich für sowas dann nicht schon wieder sperren."

Green wird nun im letzten Gruppenspiel der Warriors im In-Season Tournament bei den Sacramento Kings sein Comeback geben. Damit die Dubs das Viertelfinale erreichen, müssen die Warriors gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage der Minnesota Timberwolves in Oklahoma City hoffen. Bei einem Wolves-Sieg müssten die Warriors mit mindestens +13 gewinnen und dann hoffen, dass Minnesota mit mindestens 8 Zählern mehr als die Warriors siegen.

