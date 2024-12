NBA: Luka Doncic macht mit Skyhook alles klar - Dallas Mavericks erkämpfen Sieg gegen die Houston Rockets

Die Dallas Mavericks haben mit einem guten vierten Viertel die Houston Rockets geschlagen. Luka Doncic machte ein überragendes Spiel und machte mit...

Die Dallas Mavericks haben mit einem guten vierten Viertel die Houston Rockets geschlagen. Luka Doncic machte ein überragendes Spiel und machte mit einem Skyhook alles klar. Die Mavs siegten mit 121:115.

Dallas Mavericks (11-6) - Houston Rockets (8-7) 121:115 (BOXSCORE)

Es war mal wieder so ein Abend, bei dem Luka Doncic fast alles gelang. Der Dreier fiel zwar nicht wie zuletzt (nur 3/10), dennoch kam der Slowene auf 41 Punkte (15/29 FG, 8/9 FT), 9 Rebounds und 9 Assists. 12 Zähler markierte der Guard im vierten Viertel und sorgte gut eine Minute vor dem Ende für die Entscheidung. Jalen Green hatte zunächst eine Stepback von Doncic geblockt, doch der Slowene kam noch einmal an den Ball und verwandelte einen kleinen Skyhook, auf den Kareem Abdul-Jabbar sicher stolz sein wird.

Die Mavs führten in der ersten Halbzeit mit bis zu 14 Zählern, bevor die Rockets die Partie aber umbogen. Alperen Sengün (31, 10/19, 9 Rebounds) machte erneut ein starkes Spiel, dazu gefielen auch Tari Eason (11, 8 Rebounds) und Jabari Smith Jr. (16, 7/11, 9 Boards). Fred VanVleet (10, 12 Assists) spulte 41 Minuten ab, es zeigte, dass Houston hier unbedingt gewinnen wollte, weil ein Sieg das Viertelfinale im In-Season Tournament bedeutet hätte.

Dallas war dagegen schon vor der Partie eliminiert. Head Coach Jason Kidd veränderte dabei seine Starting Five zweifach. Dereck Lively II (8) kehrte nach Rückenverletzung zurück, dazu durfte auch Josh Green für Derrick Jones Jr. (15, 5/7) starten. DJJ spielte für die Mavs im vierten Viertel aber eine wichtige Rolle und absolvierte die kompletten 12 Minuten.

Houston hatte sich zum Ende des dritten Viertels eine 9-Punkte-Führung erspielt, bevor Jones von Downtown wieder ausglich und Dallas zwei Minuten später erneut von Downtown wieder in Front brachte. Diesen Vorsprung brachten die Mavs dann auch ins Ziel, da neben Doncic auch Kyrie Irving (27, 8/22) im Schlussabschnitt genügend scorte. Uncle Drew war es auch, der Dillon Brooks (16) das sechste Foul anhing.

Statt den Rockets gewinnen die New Orleans Pelicans die Gruppe B im Westen, Dallas schließt die Gruppe wie Houston mit 2-2 ab. In der Regular Season belegen die Mavs weiterhin Platz drei im Westen, während die Rockets in der Fremde noch immer auf den ersten Sieg warten (0-6).

NBA - Mavericks vs. Rockets: Die Stats-Leader der Partie