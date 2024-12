Los Angeles Lakers: Head Coach Darvin Ham will sechs Dreier von Anthony Davis pro Spiel

Head Coach Darvin Ham von den Los Angeles Lakers will seinen Big Man Anthony Davis als Dreierschütze sehen - und zwar nicht zu knapp. Das betonte e...

Head Coach Darvin Ham von den Los Angeles Lakers will seinen Big Man Anthony Davis als Dreierschütze sehen - und zwar nicht zu knapp. Das betonte er er am Dienstag.

"Ich will von ihm wenn möglich sechs Dreipunktwürfe pro Spiel sehen", sagte Ham. "Ich weiß, dass er das nicht tun wird, aber vielleicht schockt er mich ja." Es sollten "mindestens drei pro Halbzeit werden. Das würde ich ihm nicht aufbürden, wenn er dazu in meinen Augen nicht fähig wäre."

Davis verwandelte in der vergangenen Regular Season knapp 26 Prozent seiner Dreier, in den Playoffs stieg seine Quote auf 33,3 Prozent an. Seit dem Titel der Lakers in der Bubble-Season 2020 gehört Davis statistisch gesehen zu den schlechtesten Jump Shootern der Liga, mit einer effektiven Field-Goal-Quote von gerade mal 38 Prozent.

"Wir haben darüber gesprochen, mehr Dreier zu nehmen", gab Davis nach dem Preaseason-Spiel gegen die Brooklyn Nets zu. "Darauf liegt der Fokus, die Liga hat sich in diese Richtung verändert. Aber sie wurden alle im Rhythmus genommen. Wir wollen einfach Vertrauen in unsere Würfe haben und sie abfeuern." In zwei Preason-Spielen liegt die Dreierquote der Lakers bei knapp 38 Prozent, Davis verwandelte 3/6 Versuchen.

"Er soll nicht zögern", betonte Ham. "Nicht zu viel nachdenken. Wenn er eine gute Möglichkeit hat, ermutigen wir ihn alle dazu, einfach zu werfen."