NBA - LeBron James überragt: Los Angeles Lakers feiern weiteren Comeback-Sieg über die L.A. Clippers

Die Los Angeles Lakers haben dank eines überragenden LeBron James das Stadt-Duell gegen die L.A. Clippers mit 130:125 für sich entschieden. Nach ei...

Die Los Angeles Lakers haben dank eines überragenden LeBron James das Stadt-Duell gegen die L.A. Clippers mit 130:125 für sich entschieden. Nach einem schwachen Start bogen die Lakers die Partie um, bevor Paul George noch einmal aufdrehte und eine Verlängerung erzwang. Dort hatten die Lakers aber den längeren Atem.

Los Angeles Lakers (2-2) - L.A. Clippers (3-1) 130:125 OT (BOXSCORE)

Mit 20 Punkten im vierten Viertel erzwang Paul George fast im Alleingang die Verlängerung, der Forward war es auch, der die Punkte zum Ausgleich markierte, als er 17 Sekunden vor Schluss von Cam Reddish beim Dreier gefoult wurde und alle drei Freiwürfe versenkte. Bitter aus Clippers-Sicht: Nach nur 30 Sekunden in der Verlängerung holte sich PG-13 sein sechstes Foul ab. So beendete George die Partie mit 35 Punkten (11/16 FG, 6/9 3P) in 37 Minuten.

Stattdessen setzten sich die Lakers durch, auch wenn LeBron James in der Verlängerung nicht mehr so auffällig wie zuvor war. Der King spulte 42 Minuten ab und scorte dabei 35 Punkte (13/19 FG), 11 Rebounds, 7 Assists und 2 Blocks. Unterstützung bekam LeBron von Anthony Davis (27, 10/18, 10 Boards, 4 Blocks) und D'Angelo Russell (27, 10/19), der aber den möglichen Gamewinner in der regulären Spielzeit verpasste.

Für die Entscheidung sorgte schließlich Christian Wood (10, 11 Boards), der 9 Sekunden vor dem Ende einen vergebenen Dreier von Cam Reddish aus der Ecke mit einem Putback-Dunk verwertete und die letzten Punkte der Partie erzielte. Somit gewannen die Lakers erstmals seit März 2020 wieder ein Spiel in Los Angeles gegen die Clippers (einen weiteren Sieg gab es in der Bubble), zuletzt hatten die Clippers elf Spiele in Folge für sich entschieden.

Lakers gewinnen nach elf Pleiten mal wieder gegen die Clippers

Die Clippers hatten am Vortag noch gegen Orlando gespielt, dennoch war auch Kawhi Leonard in diesem Back-to-Back mit dabei. Die Klaue erzielte 18 Zähler im ersten Viertel und half mit, dass die Clippers schon da mit bis zu 19 Punkten führten. Es war mal wieder ein langsamer Start für die Lakers, erst als LeBron aufdrehte, begann das Spiel zu kippen.

Nach dem Wechsel hatte dann auch Austin Reaves (15, 5/13, 7 Assists) eine gute Phase, als die Lakers mit teils aberwitzigen Rotationen agierten. So spielte Coach Darvin Ham zeitweise mit Davis, Wood und Jaxson Hayes, also drei Bigs, gleichzeitig und das zahlte sich sogar aus. Grund dafür waren die teils kurzfristigen Ausfälle von Rui Hachimura (Gehirnerschütterung), Taurean Prince (Knie), Jarred Vanderbilt (Ferse) und Gabe Vincent (Knie).

Auf Seiten der Clippers schaute James Harden zunächst einmal von der Bank zu. Der neue Guard soll nach Plan in der kommenden Woche erstmals für die Clippers auflaufen. Neben George und Leonard scorten für die Clippers nur noch Russell Westbrook (24, 9/21, 11 Rebounds, 8 Assists) und Norman Powell (12) zweistellig.

NBA - Lakers vs. Clippers: Die Stats-Leader