NBA: Kyrie Irving trifft Gamewinner für Dallas Mavericks und verhindert epischen Einbruch bei den Los Angeles Lakers

Die Dallas Mavericks brechen bei den Los Angeles Lakers erneut im vierten Viertel ein, retten den Sieg aber dennoch über die Ziellinie. Kyrie Irving trifft dabei 20 Sekunden vor dem Schluss den Gamewinner. LeBron James unterläuft ein folgenschwerer Fehler. Dallas gewinnt mit 104:101.

Los Angeles Lakers (9-7) - Dallas Mavericks (10-5) 101:104 (BOXSCORE)

Was für ein Spiel. Nach 36 Minuten führten die Mavs in Los Angeles bereits mit 91:71 und sahen wie der sichere Sieger aus, am Ende war es dann aber eine Zitterpartie mit dem besseren Ende für die Gäste. Kyrie Irving versenkte nach Vorlage von Luka Doncic 20 Sekunden vor dem Ende den Korb zum 102:101, nachdem LeBron James zuvor per Tip-In den Lakers die erste Führung seit dem ersten Viertel beschert hatte.

LeBron war es aber auch, der nach dem Irving-Dreier einen folgenschweren Turnover beging, als er Davis unter dem Korb bedienen wollte. Dort warteten allerdings zwei Spieler der Gäste und Doncic sicherte Dallas den Ball. Irving verwandelte die beiden Freiwürfe und LeBron vergab einen letzten Dreier aus der Ecke.

Somit kam Dallas noch einmal mit dem Schrecken davon. Über acht Minuten brauchten die Mavs für ein Field Goal im vierten Viertel (0/11), während die Lakers den Rückstand Stück für Stück abknabberten. Austin Reaves und der zuvor blasse LeBron läuteten mit mehreren Dreiern eine Schlussoffensive ein, bevor Doncic mit einem Bankshot die Blutung kurzfristig stoppte.

NBA - Schlussspurt der Lakers wird von Kyrie Irving gestoppt

Der Slowene war mit 30 Punkten (10/26 FG), 13 Rebounds sowie 8 Assists der beste Scorer der Mavs, im vierten Viertel fiel aber auch ihm nicht viel ein. Irving (28, 11/22) war in dieser Hinsicht etwas effizienter und traf dazu auch den Gamewinner. Von der Bank kommend steuerte Josh Green 15 Zähler bei und nutzte dabei einige Chancen in Transition. Dazu sah Richaun Holmes (4, 10 Boards) 23 Minuten und überzeugte hier vor allem mit seiner Arbeit unter den Brettern.

Die Lakers, die am Tag zuvor noch den Einzug ins Viertelfinale des In-Season Tournaments perfekt gemacht hatten, wirkten lange müde, vor allem LeBron hielt sich zurück und hatte nach 36 Minuten nur achtmal auf den Korb geworfen. Erst im vierten Viertel drehte der King mit 16 seiner 26 Punkte (9/19, 9 Rebounds, 7 Assists) auf, das wurde aber nicht belohnt.

Anthony Davis (10, 13 Rebounds) blieb dagegen blass, während Reaves (17) 9 Punkte im Schlussabschnitt erzielte. Christian Wood erzielte gegen sein Ex-Team in 15 Minuten nur einen einzigen Punkt und wurde im Schlussviertel nicht mehr eingesetzt, dieses gewannen die Lakers mit 30:13, jedoch nicht das Spiel. Dallas gewann, obwohl das Team im vierten Viertel nur 3/19 aus dem Feld traf, was mageren 16 Prozent entsprach.

NBA - Lakers vs. Mavs: Die Stats-Leader der Partie