Harte Zeiten für Star-Experten bei NBA Finals: Beim Handyspielen erwischt und vom Kollegen über den Videowürfel gedisst

Stephen A. Smith hat sich Game 4 in Indy wohl entspannter vorgestellt. Für seine Expertise und sein Verhalten gab's Gegenwind.

Man stelle sich vor, Mario Basler würde während eines Spiels des FC Bayern live auf der Videowand zugeschaltet werden und beispielsweise Lothar Matthäus für seine jüngste Kolumne an den Pranger stellen - und ganz nebenbei noch die Fans aufstacheln. Eigentlich unvorstellbar und auch nicht gerade die feine Art, wäre das.

In den NBA Finals ist so etwas aber offenbar nichts Bedenkliches. In Spiel 4 der Serie der Indiana Pacers gegen die Oklahoma City Thunder bekam Pat McAfee die Gelegenheit, über den Videowürfel im Gainbridge Fieldhouse ordentlich an der Stimmungsschraube zu drehen. Sein "Opfer": Star-Experte Stephen A. Smith. Das Pikante: Beide arbeiten auch für ESPN.

McAfee, der ehemalige NFL-Kicker der Indianapolis Colts, ist so etwas wie ein Superfan der Pacers und gibt gerne den Anheizer. In der zweiten Halbzeit der Partie in der Nacht zum Samstag griff der heutige TV-Moderator zum Mikro.

McAfee greift Smith und die Buchmacher an

"Auch wenn wir in der Serie mit 2:1 führen und den Heimvorteil haben, sind die Oklahoma City Thunder Favoriten auf den NBA-Titel!", sagte McAfee in seiner Rede. "Vor dem heutigen Spiel lag Oklahoma City mit 6,5 Punkten vorn! Das macht uns zum größten Außenseiter in der Geschichte der NBA-Finals!"

Und McAfee weiter: "Die Buchmacher wissen es nicht, Stephen A. Smith weiß es nicht!“

Durch die Niederlage der Pacers wurde McAfees markigen Worten etwas der Wind aus den Segeln genommen. Smith ging nur kurz darauf darauf ein und merkte an, dass er mit seiner Wahl der Thunder richtig gelegen habe, bevor er darüber lachte und sagte, er "liebe" McAfees Trash Talk.

Rückendeckung bekam Smith von einem seiner Co-Moderatoren in der Vorberichterstattung von ESPN. "Übrigens, Pat McAfee, in OKC brauchen wir niemanden am Mikrofon, um die Leute anzuheizen. Die sind schon heiß. Die Halle wird rocken", sagte Kendrick Perkins, der während seiner langen NBA-Karriere auch für OKC gespielt hatte.

Smith und McAfee galten wegen "kreativer Differenzen" als zerstritten, sollten sich aber eigentlich wieder vertragen haben, hieß es.

Stephen A. Smith zockt auf dem Smartphone

Smith war nicht nur wegen McAfees Stichelei während Spiel 4 in den Sozialen Medien präsent. Seine ereignisreiche Nacht ging weiter, als er dabei erwischt wurde, wie er auf seinem Handy Solitaire spielte, anstatt das Spiel zu verfolgen, was angesichts des knappen Spielstands bemerkenswert war.

"Wie kannst du all diese Meinungen haben, während du Solitaire spielst, anstatt das Spiel zu schauen, @stephenasmith?", fragte stellvertretend für viele kritische Meinungsäußerungen eine Userin via X.

Auch hier zeigte sich der Medienprofi Smith schlagfertig. Er könne "multitasken" und das "vor allem während Auszeiten! Ich hoffe, ihr genießt alle die NBA-Finals.

Spiel 5 der Serie findet in der Nacht zu Dienstag wieder in Oklahoma City statt.