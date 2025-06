"Er hat gezeigt, wer er ist!" MVP Shai Gilgeous-Alexander rettet OKC und sorgt für Ausgleich in den NBA-Finals gegen die Indiana Pacers

Den Thunder drohte das 1-3 in der Serie und damit vielleicht schon der entscheidende Rückschlag. Doch dann brach die Zeit von SGA an.

Zweimal hatte OKC ein Spiel in diesen Finals im Schlussviertel hergegeben: Minus 10 hieß es in Spiel 1, das den Heimvorteil kostete, minus 14 gar in Spiel 3, das die Pacers in Führung brachte. Nun drehte der Favorit den Spieß um, zeigte Entschlossenheit und Willen und stellte durch einen irren Schlussspurt im Gainbridge Fieldhouse auf 2-2. Alles ist wieder in der Reihe, der Heimvorteil zurück beim Champion der Western Confernce. Der Sieg der Thunder trägt einen Namen: Shai Gilgeous-Alexander.