NBA - "Du bist eine Bitch": Chris Paul schießt nach Ejection gegen Referee Scott Foster und deutet Pikantes an

Die Privatfehde zwischen Chris Paul und Referee Scott Foster ging beim Auswärtsspiel der Golden State Warriors in Phoenix in die nächste Runde. Der Point God wurde noch in der ersten Halbzeit nach einer hitzigen Diskussion ejected. Paul deutete an, dass es dabei um seinen Sohn gehe.

"Es ist etwas Persönliches", meinte Paul nach der Partie zu seinem Rauswurf. "Es gab vor einigen Jahren mal einen Vorfall, seitdem ist es so. Die Liga weiß es, jeder weiß es. Es gab mal ein Meeting, weil es da auch um meinen Sohn ging", führte Paul weiter aus, wollte aber nicht genau darauf eingehen, was vorgefallen ist. "Für mich ist es in Ordnung, wenn ein Schiedsrichter mal deutliche Worte benutzt, aber er braucht das dann nicht mit einem technischen Foul unterstreichen", lenkte Paul die Diskussion in der Folge wieder auf das Suns-Spiel.

Auf Nachfrage bestätigte Paul zumindest, dass es zu Clippers-Zeiten (zwischen 2011 und 2017) ein Meeting mit CP3s Vater, dem damaligen Clippers-Coach Doc Rivers und dem damaligen Chef der Referees, Bob Delaney, gegeben habe. Mehr sagte Paul nicht und verwies darauf, dass er keine Geldstrafe erhalten wolle.

Kurz vor der Pause hatte Kevin Durant gegen Paul ein Foul gezogen, was Letzterer aber anders sah. Während Durant sich auf seine Freiwürfe vorbereitete, diskutierte CP3 heftig mit Crew Chief Foster. Der händigte ein erstes technisches Foul aus, kurz darauf ein Weiteres. Die Kameras fingen daraufhin ein, was Paul zu Foster danach zu sagen hatte. "Du bist eine Bitch", schrie Paul mehrfach, der erst von Stephen Curry beruhigt werden konnte.

NBA - Chris Paul erhält Unterstützung von Coach Steve Kerr

Selbst Coach Steve Kerr diskutierte in der Folge heftig mit Foster, auch er kassierte ein technisches Foul. "Er hat diese Ejection nicht verdient", merkte Kerr nach der Partie an. "Das zweite T war völlig unnötig", so die Einschätzung des Warriors-Coaches. Kerr meinte auch, dass Foster beim Gespräch eine rote Linie überschritten habe, Stephen Curry sah das ähnlich: "Gespräche zwischen Refs und Spielern sind normal und manchmal übertreiben es die Spieler auch. Wenn aber beide streiten, dann gefällt mir das nicht, wenn ein Schiedsrichter Ts verteilt."

Kerr hatte aber nicht nur mit den Schiedsrichtern ein Problem, auch die Atmosphäre in der Halle stieß dem Warriors-Coach sauer auf. "In dieser Halle hörst du einfach nichts", mäkelte Kerr. "Es ist wie in einem Club am South Beach. Was machen wir hier? Ich meine das ernst. Ich konnte nichts hören und so geht das ganze Spiel. Ständig läuft diese Techno-Musik. Können wir nicht einfach ein Basketball-Spiel spielen? Was zur Hölle?" Die Warriors unterlagen letztlich mit 115:123 und belegen mit einer Bilanz von 7-9 nur Platz 11 in der Western Conference.