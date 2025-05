"Die Leute haben keine Ahnung!" Berater von Austin Reaves wettert gegen Trade-Gerüchte um den Lakers-Star

Fällt Austin Reaves bei den Lakers einem Center-Trade zum Opfer? Entsprechende Gerüchte brachten am Wochenende den Agenten des Stars auf die Palme.

Die Los Angeles Lakers befinden sich nach ihrem Aus in den Playoffs bereits in der Sommerpause - traditionell die Zeit für Trade-Gerüchte. Ein Name, der dort zuletzt häufiger fiel, ist Austin Reaves. Und auch wenn die Lakers selbst keinen Anlass geben, den Gerüchten Glauben zu schenken, sind sie dem Star-Guard nicht entgangen.

Am Wochenende scheint das nun bei Reaves' Berater Aaron Reilly einen spontanen Rundumschlag auf X provoziert zu haben. "Nächstes Jahr wird eine Show", schrieb Reilly dort in Andeutung auf eine weitere Saison seines Spielers an der Seite der Superstars Luka Doncic und LeBron James: "Die Leute haben keine Ahnung, was auf sie zukommt."

Man solle Reaves "ruhig weiter in Trade-Gerüchte für einen Center aus der zweiten Reihe bringen", schimpfte Reilly weiter. In der abgelaufenen Reguar Season war Reaves selbst zum Star in Kalifornien aufgestiegen und erzielte durchschnittlich 20,2 Punkte, 5,8 Assists und 4,5 Rebounds pro Spiel bei 38 Prozent Trefferquote aus der Distanz.

Und auch wenn er vielleicht nicht perfekt neben James und Doncic passt, wie einige Auftritte in den Playoffs vermuten ließen, wäre ein Transfer von Reaves sicherlich mit einem höheren Preis verbunden, als mit einem "Zweite-Reihe-Center". Die Lakers sehen Reaves als großen Gewinn in Sachen Draft und Entwicklung. Innerhalb weniger Jahre hat er sich von einem Undrafted Free Agent zu einem Star entwickelt.

Ihn jetzt zu traden, würde sich daher nur lohnen, wenn man im Gegenzug einen ähnlich talentierten Spieler bekäme.