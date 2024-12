So sehen Sie das heutige NBA-Spiel Dallas Mavericks gegen Phoenix Suns: Live-Stream, TV-Kanal und Startzeit

Hier findest du alle Informationen dazu, wie du das NBA-Spiel Mavericks gegen Suns live streamen und im TV sehen kannst.

Die Phoenix Suns treffen am Freitagabend im American Airlines Center auf die Dallas Mavericks in einem Showdown der Western Conference, der Tip-off ist für 19:40 Uhr ET angesetzt.

Nach einem kürzlichen Sieg über die Miami Heat haben die Suns eine Bilanz von 7-1 erreicht. Sie sind auf einer Serie von sechs Siegen in Folge und zeigen einen starken Start in die Saison. Ihre einzige Niederlage kam bisher gegen die Los Angeles Lakers in ihrem zweiten Spiel.

In der Zwischenzeit beenden die Mavericks eine Serie von fünf Heimspielen, in der sie eine bescheidene Bilanz von 2-2 erzielt haben, darunter eine kürzliche Niederlage gegen die Houston Rockets. Dallas erholte sich jedoch mit einem überragenden Sieg gegen die Chicago Bulls und will ihre Heimserie mit einem Erfolg gegen eine starke Phoenix-Mannschaft beenden.

Hier finden Sie alles, was Sie über das Ansehen des NBA-Spiels Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns wissen müssen, und vieles mehr.

Dallas Mavericks vs Phoenix Suns: Datum und Tip-off-Zeit

Die Dallas Mavericks und die Phoenix Suns in einem mit Spannung erwarteten NBA-Spiel am Freitag, den 8. November 2024, um 19:30 Uhr ET/ 16:30 Uhr PT, im American Airlines Center in Dallas, Texas.

Datum Freitag, 8. November 2024 Spielbeginn 19:30 Uhr ET/ 16:30 Uhr PT Veranstaltungsort American Airlines Center Ort Dallas, Texas

Wie man Dallas Mavericks vs Phoenix Suns im TV schaut & online streamt

Fans in den USA können die gesamte Action zwischen den Dallas Mavericks und den Phoenix Suns live sehen auf:

Nationales TV : ESPN

: ESPN Lokaler TV-Kanal: KTVK/KPHE, KFAA, TSN

KTVK/KPHE, KFAA, TSN Streaming-Service: FuboTV

Das Spiel mit einem VPN streamen

Können Sie dieses Spiel aufgrund von Übertragungsbeschränkungen nicht sehen? Ein VPN könnte die Lösung für Ihre Probleme sein.

Wenn es um das Streaming von Live-Sport geht, ist NordVPN unsere Wahl für den besten VPN-Dienst im Jahr 2024. Sie können NordVPN sogar risikofrei mit einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie ausprobieren.

Wenn Sie nicht sicher sind, wie man ein VPN benutzt, schauen Sie sich unseren Leitfaden an, um wie man Sport von jedem Land aus mit einem VPN einrichtet und streamt.

Wie man dem Spielkommentar von Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns im Radio zuhört

Fans, die die Action live mithören möchten, können dies über SiriusXM tun.

SiriusXM bietet Live-Kommentare zu Spielen in allen großen US-Sportarten. Es bringt sie auch näher an die Action mit exklusiven Interviews und Expertenanalysen von Liga-Insidern und Experten.

Sie können SiriusXM mit ihrem einmonatigen Probeabo kostenlos ausprobieren. Danach kostet der All Access Plan 9,99 $ pro Monat.

Dallas Mavericks Teamnachrichten & Schlüsselspieler

Luka Doncic zeigt weiterhin konstant starke Leistungen, wobei der 25-jährige Point Guard in drei seiner letzten vier Spiele mindestens 28 Punkte erzielte, darunter ein 32-Punkte-Spiel gegen die Magic und eine 27-Punkte-Leistung am Mittwoch. Derzeit erzielt Doncic durchschnittlich 28,6 PPG, auch wenn er in dieser Saison nur 40 % trifft. Bemerkenswert sind seine 40 Punkte in der Niederlage letzte Woche gegen die Suns.

Kyrie Irving ist derzeit in Bestform und hat in fünf seiner letzten sechs Auftritte mindestens 50 % seiner Würfe getroffen. Der 32-jährige Point Guard erzielt im Durchschnitt 23,3 PPG. Gleichzeitig hat Klay Thompson mit seiner Konstanz zu kämpfen und traf in drei seiner letzten fünf Spiele weniger als 40 %. Der erfahrene Shooting Guard erzielt im Durchschnitt 14,5 PPG. Daniel Gafford trug am Mittwoch 15 Punkte bei und erzielt in dieser Saison durchschnittlich 11 PPG sowie 5,9 RPG.

Team-News & Schlüsselspieler der Phoenix Suns

Devin Booker setzt seine beeindruckende Form fort und erzielte in drei seiner letzten fünf Auftritte mindestens 28 Punkte. Am Mittwoch brachte es Booker auf 22 Punkte, was seinen Saison-Durchschnitt auf 24,4 PPG bei 43 % Trefferquote erhöht. Im letzten Aufeinandertreffen mit den Mavericks erzielte er solide 21 Punkte.

Kevin Durant zeigt bemerkenswerte Konstanz, indem er in allen bis auf einem Spiel bisher 20 oder mehr Punkte erzielte. Der erfahrene Star erzielt jetzt durchschnittlich 27,8 PPG bei einer satten Trefferquote von 55 % aus dem Feld. Bradley Beal hat hingegen mit seiner Effizienz zu kämpfen und traf in vier seiner letzten fünf Spiele weniger als 45 % seiner Würfe und erzielt derzeit 15,5 PPG in dieser Saison. Defensiv herausragend war Jusuf Nurkic, der durchschnittlich ein Double-Double mit 10,5 PPG und 10,6 RPG erreicht.

Direkter Vergleich

Datum Spiel Wettbewerb 27.10.24 Phoenix Suns 114-102 Dallas Mavericks NBA 23.02.24 Dallas Mavericks 123-113 Phoenix Suns NBA 25.01.24 Dallas Mavericks 109-132 Phoenix Suns NBA 26.12.23 Phoenix Suns 114-128 Dallas Mavericks NBA 05.03.23 Dallas Mavericks 126-130 Phoenix Suns NBA

Mehr verwandte NBA-Inhalte auf GOAL