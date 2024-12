NBA: Dallas Mavericks mit zweitbesten Start der Franchise-Geschichte: Luka Doncic und Co. biegen Spiel bei den Wagner-Brüdern um

Die Dallas Mavericks haben einen weiteren Comeback-Sieg eingefahren und die Orlando Magic mit 117:102 geschlagen. Wie schon am Vortag gegen Charlot...

Die Dallas Mavericks haben einen weiteren Comeback-Sieg eingefahren und die Orlando Magic mit 117:102 geschlagen. Wie schon am Vortag gegen Charlotte holen die Mavs dabei einen zweistelligen Pausenrückstand auf.

Orlando Magic (4-3) - Dallas Mavericks (6-1) 102:117 (BOXSCORE)

Mit einem Dreier knapp zwei Minuten vor dem Ende machte Luka Doncic den Deckel endgültig auf die Partie und stellte dabei auf 114:100. Es war der fünfte verwandelte Dreier für den Slowenen, der in 34 Minuten auf 28 Punkte (9/17 FG), 6 Assists, aber auch 6 Turnover kam. Diesmal war es aber nicht nur der Superstar, der zu glänzen wusste.

Als Dallas erstmals nach dem ersten Viertel nach neun Minuten in der zweiten Halbzeit durch ein Layup von Josh Green in Führung ging, war Doncic schon eine ganze Weile nicht mehr auf dem Feld. Der Guard war mit dem Hinterkopf in das Knie von Magic-Center Goga Bitadze gekracht und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung erst einmal ausgewechselt werden. So blieb Doncic im dritten Viertel ohne Punkte, die Mavs gewannen den Abschnitt trotzdem mit 33:19 und bogen so einen zeitweiligen 15-Punkte-Rückstand um.

Hilfe bekam Doncic vor allem von Tim Hardaway Jr., der von der Bank kommend 21 Zähler (8/16) beisteuerte. Auf die gleiche Ausbeute kam Kyrie Irving (8/20), der dazu auch noch 10 Assists beisteuerte. Als Team verwandelten die Mavs erneut 15 Dreier bei einer Quote von knapp 38 Prozent. Das machte in diesem Spiel den Unterschied, da Orlando vor allem nach der Pause schwach von draußen traf. Lediglich Cole Anthony konnte Mitte des Schlussabschnitts einen Dreier treffen, ansonsten hagelte es 15 Backsteine.

Das traf auch auf die Wagner-Brüder zu, wobei Moritz Wagner zumindest unter dem Korb immer wieder Erfolg fand. Wie auch Anthony legte der Big Man 19 Zähler von der Bank kommend auf, Franz Wagner (12, 5/13 FG, 4 Assists) blieb dagegen weitestgehend blass. Bester Scorer der Magic war Paolo Banchero (22, 8/18, 6 TO), der aber nach der Pause ebenfalls abtauchte.

Die Mavs stehen nun bei 6-1 und belegen damit Platz zwei in der Western Conference. Es ist der zweitbeste Start in der Franchise-Geschichte, lediglich 2002/03 waren die Mavs besser (7-0). Nun geht es wieder in die Heimat, wo Heimspiele gegen die Toronto Raptors und die L.A. Clippers (In-Season-Tournament) anstehen. Orlando belegt weiterhin Platz sechs im Osten.

