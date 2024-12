NBA - Chicago Bulls sind wohl offen für Trade von Zach LaVine - All-Star-Guard dementiert Gerüchte nicht

Die Chicago Bulls sind angeblich offen, Zach LaVine für einen Trade verfügbar zu machen. Das berichtet Shams Charania von The Athletic.

Die Chicago Bulls sind angeblich offen, Zach LaVine für einen Trade verfügbar zu machen. Das berichtet Shams Charania von The Athletic. LaVine selbst wollte die Gerüchte nicht dementieren.

Wie Charania meldet, sollen die Miami Heat, die Philadelphia 76ers sowie die Los Angeles Lakers einen Trade für den zweifachen All-Star in Betracht ziehen. Der 28-Jährige legt in dieser Saison 21,9 Punkte und 3,0 Assists im Schnitt auf, dennoch läuft es bei den Bulls nicht. Mit einer Bilanz von 4-8 belegt Chicago nur Platz 12 in der Eastern Conference - zu wenig für die Ansprüche der Bulls.

"Im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über sowas zu reden", sagte LaVine vor dem Spiel gegen die Magic (94:96), als der Guard gefragt wurde, ob er getradet werden möchte. "Die NBA ist ein Geschäft. Es gab natürlich Gerüchte in den Medien, aber wir sind alles Männer. Wir wissen, wie wir damit umgehen müssen (...) Solange ich das Jersey der Bulls tragen, werde ich alles geben, um so viele Spiele wie möglich zu gewinnen."

Laut K.C. Johnson (NBC Sports Chicago) führten die Bulls schon in der Offseason Gespräche über einen möglichen LaVine-Trade, allerdings waren die Forderungen für andere Teams zu hoch. Der Guard befindet sich im zweiten Jahr seines Fünfjahresvertrags, der ihm insgesamt 215 Millionen Dollar einbringt. Für die Saison 2026/27 hält LaVine zudem eine Spieler-Option über knapp 49 Millionen Dollar.

Zach LaVine spricht über Frustration in Chicago

Das ist jede Menge Geld, vor allem da LaVine in seiner Karriere immer wieder Knieprobleme hatte und nie beweisen konnte, dass er als erste Option sein Team besser machen kann. Überhaupt absolvierte LaVine seit seiner Ankunft in der NBA 2014 lediglich vier Playoff-Spiele. Der 28-Jährige war 2017 im Zuge des Trades von Jimmy Butler nach Minnesota in die Windy City gekommen, seitdem absolvierte er 360 Partien für die Bulls.

"Glaube ich, dass wir derzeit die Meisterschaft gewinnen können? Nein, das denke ich nicht", sagte LaVine. "Bin ich frustriert? Ja, weil wir nicht gewinnen. Sollte ich keinen Frust schieben, dann wäre das ein Problem. Es ärgert mich, dass wir seit drei, vier Jahren das Richtige machen wollen, aber weiter auf der Stelle treten."

Sollte LaVine getradet werden, könnte dies einen Dominoeffekt nach sich ziehen. Auch um DeMar DeRozan ranken sich Trade-Gerüchte, nachdem sich der 34-Jährige in der Offseason mit Chicago nicht über eine vorzeitige Vertragsverlängerung einig wurde. DeRozan wird im kommenden Sommer Free Agent, will aber laut Charania erst sehen, wie die Bulls in dieser Saison perfomen, bevor er einen neuen Vertrag in Betracht zieht.

Zach LaVine: Seine Stats für die Chicago Bulls