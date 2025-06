Trainer-Beben in der NBA: New York Knicks angeblich an Jason Kidd von den Dallas Mavericks interessiert

Die New York Knicks setzen Tom Thibodeau trotz der besten Saison seit 25 Jahren vor die Tür. Die Suche nach einem Nachfolger könnte es in sich haben.

Am Ende half Tom Thibodeau weder die Unterstützung von Superstar Jalen Brunson nach dem bitteren Playoff-Aus gegen die Indiana Pacers, noch die Tatsache, dass die New York Knicks unter ihm die beste Saison seit 25 Jahren hingelegt hatten. Am späten Montagabend (MEZ) verkündete die Franchise das überraschende Aus des 67-Jährigen, der die Knicks in den vergangenen fünf Jahren viermal in die Postseason geführt hatte.

Wer nun auf Thibodeau folgen könnte, ist offenbar völlig unklar. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass die Knicks im Falle einer durchaus nach dem Playoff-Aus medial diskutierten Thibodeau-Entlassung bereits einen klaren Plan für die Nachfolge haben. Doch dem ist offenbar nicht so. Wie NBA-Insider Marc Stein berichtet, gebe es aber starkes Interesse der Knicks an zwei Head Coaches, die eigentlich noch langfristige Verträge bei anderen Teams besitzen.