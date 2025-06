Nach knapp fünf Jahren ist für den Headcoach im Big Apple Schluss - trotz eines Aufwärtstrends in der laufenden Saison.

Die New York Knicks haben zwei Tage nach dem Halbfinal-Aus in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren Trainer Tom Thibodeau gefeuert. Das gab der zweimalige Meister am Dienstag bekannt. Thibodeau (67) hatte die Knicks im Juli 2020 übernommen.