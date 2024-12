MotoGP: Offiziell! Marc Marquez wechselt zum Team Gresini Racing

Der frühere Serienweltmeister Marc Marquez wird ab der kommenden Saison in der MotoGP auf einer Ducati unterwegs sein. Das Team Gresini Racing best...

Der frühere Serienweltmeister Marc Marquez wird ab der kommenden Saison in der MotoGP auf einer Ducati unterwegs sein. Das Team Gresini Racing bestätigte am Donnerstag die Verpflichtung des Spaniers, der Anfang Oktober seinen Abschied vom Honda-Werksteam zum Saisonende angekündigt hatte. Für Honda war Marquez elf Jahre aktiv, sechsmal wurde er Weltmeister.

Bei Gresini startet der 30 Jahre alte Marquez künftig an der Seite seines jüngeren Bruders Alex, der seit dieser Saison für das Ducati-Team fährt.

"Dass sich Marc unserem Team anschließt, ist absolut fantastisch. Ich bin extrem glücklich, dass wir dies offiziell machen konnten", sagte Gresini-Besitzerin Nadia Padovani und nannte die Verpflichtung einen "historischen Moment" für das Team.

"Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Es war keine einfache Entscheidung, weil es in jeglicher Hinsicht eine große Veränderung ist", sagte Marc Marquez: "Aber manchmal muss man seine Komfortzone verlassen und sich auf die Probe stellen, um weiter zu wachsen."

Bei Honda hatte Marquez seinen bis Ende 2024 gültigen Vertrag aufgelöst. Als Begründung galt, dass die RC213V von Honda nicht mehr konkurrenzfähig ist. Marquez gelang sein bislang letzter Sieg im Oktober 2021 in Misano. In der WM belegt der Katalane mit 64 Punkten nur den 15. Rang. Da die Ducati-Piloten derzeit dominieren, wird Marquez im neuen Jahr voraussichtlich in den Kreis der Titelkandidaten zurückkehren.