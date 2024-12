MLB News: Grünes Licht für Umzug der Oakland A's nach Vegas

Erst die Warriors, dann die Raiders, nun die Athletics: Oakland verliert wohl auch sein letztes Team aus einer der vier großen nordamerikanischen P...

Erst die Warriors, dann die Raiders, nun die Athletics: Oakland verliert wohl auch sein letztes Team aus einer der vier großen nordamerikanischen Profisportligen. Die Klub-Besitzer aus der MLB stimmten dem Antrag für einen Umzug der Franchise nach Las Vegas mit der erforderlichen Dreiviertel-Mehrheit zu, das gaben die Liga und die Athletics bekannt.

Die Raiders (Football/NFL) zog es zur Saison 2020/21 von Oakland nach Las Vegas, die Golden State Warriors (Basketball/NBA) gingen vor der Spielzeit 2019/20 nach San Francisco zurück. Jetzt wollen die Oakland Athletics ebenfalls die Stadt verlassen, weil immer wieder Verhandlungen über den Bau eines neuen Stadions scheiterten.

Eine Klage wegen der Gelder, die der Bundesstaat Nevada für den Bau eines 1,5 Milliarden US-Dollar teuren Stadions am Las Vegas Strip zugesagt hat, könnten den Umzug zwar noch zum Scheitern bringen. Die Zustimmung der Klub-Eigentümer ist aber ein wesentlicher Schritt im laufenden Prozess.

Wie aus dem "Moneyball"-Phänomen die schlechteste Franchise im US-Sport wurde: Der tiefe Fall der Oakland Athletics

Die A's waren 1968 von Kansas City nach Oakland gezogen, seither gewann die Franchise viermal die World Series. Der Vertrag mit dem Oakland Coliseum läuft nach der Saison 2024 aus. Die Arena in Las Vegas soll erst 2028 fertig sein. Wo das Team in der Zwischenzeit spielen könnte, ist offen.

"Ich weiß, dass dies ein harter Tag für unsere Fans in Oakland ist. Wir haben ernsthafte Anstrengungen unternommen, um unser Team in Oakland zu halten, aber leider hat es nicht geklappt", sagte Klubeigner John Fisher.