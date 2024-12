Spaniens Fußballer souverän im Halbfinale - Gastgeber Frankreich setzt sich gegen Argentinien durch

Frankreichs Fußballer können weiter von olympischem Gold bei den Sommerspielen in Paris träumen. Die Gastgeber erreichten das Halbfinale durch ein 1:0 (0:0) gegen Argentinien - in der Runde der letzten Vier geht es nun gegen Ägypten, das sich im Elfmeterschießen (5:4) gegen Paraguay durchsetzte.

Ein früher Treffer des Ex-Mainzers Jean-Philippe Mateta (5.) reichte Frankreich. Dabei standen fünf Bundesliga-Spieler in der Startelf der Equipe Tricolore. Einer davon war Michael Olise, der Neuzugang des deutschen Rekordmeisters Bayern München bereitete den Siegtreffer vor. Am Montag steht für die Mannschaft von Trainer Thierry Henry das Halbfinale an.

Zuvor waren die Spanier ins Halbfinale gestürmt. Im Viertelfinale von Lyon setzte sich das Team von Coach Santi Denia 3:0 (1:0) gegen Japan durch, das die Gruppenphase mit drei Siegen und ohne Gegentor beendet hatte. Nun bekommt es Spanien im Halbfinale mit Marokko zu tun, das zuvor die USA mit 4:0 (1:0) ausgeschaltet hatte.

Am Freitag brachte Fermin Lopez (11.) vom FC Barcelona die Spanier in Führung. Der vermeintliche Ausgleich durch Mao Hosoya (40.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht, erneut Lopez (73.) sorgte für den zweiten Treffer. Abel Ruiz (86.) erhöhte kurz vor Schluss.