Team USA vs. Frankreich, Basketball Finale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt LeBron James, Stephen Curry und Co. bei Olympia im TV und Livestream?

Im Finale des olympischen Basketballturniers der Männer treffen heute Team USA und Gastgeber Frankreich aufeinander. SPOX zeigt, wie Ihr das Endspiel live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Das Basketballturnier der Männer bei Olympia geht am heutigen Samstag, den 10. August, mit dem Finale zwischen den USA und Gastgeber Frankreich zu Ende. Gespielt wird in der Bercy Arena in der Hauptstadt Paris, der Tip-off erfolgt um 21.30 Uhr.

Das Star-Ensemble der US-Amerikaner steht wie erwartet im Endspiel um Olympia-Gold. Einfach war der Weg zuletzt jedoch nicht. Im Halbfinale lag man die meiste Zeit gegen ein von Nuggets-Superstar angeführtes Serbien hinten, erst im vierten Viertel übernahmen Stephen Curry, LeBron James und Co. Am Ende reichte dem Rekord-Olympiasieger im Basketball (16-mal Gold) ein 95:91. Auch die Franzosen mühten sich gegen Deutschland knapp zu einem 73:69-Sieg.