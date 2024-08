© getty

Deutschland vs. Frankreich, Basketball Halbfinale: DBB-Team bei Olympia heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Frankreich stellte in der Zwischenzeit taktisch um, im Viertelfinale gegen Kanada spielte Rudy Gobert nur drei Minuten. Das lag nur teilweise an einer Verletzung, wie auch der französische Trainer Vincent Collet bestätigte. Der amtierende Verteidiger des Jahres in der NBA ergänzt sich zwar schlecht mit Supertalent Wembanyama in der Offensive, wird jedoch für seine Defensive vermutlich wieder mehr eingesetzt werden gegen Deutschland. Im ersten Duell gegen Deutschland spielte er 18 Minuten.

Vor Beginn: Vor dem Halbfinale von Team USA gegen Serbien ist auch das erste Halbfinale ein Rematch aus der Gruppenphase. Dort zeigten die Deutschen ihre bisher beste Leistung des Turniers und kochten Frankreich mit 85:71 (48:27) ab.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zu Deutschland vs. Frankreich im Liveticker! Das Halbfinale im Basketball bei Olympia soll um 17.30 Uhr in Paris starten.