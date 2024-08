© getty

Team USA vs. Serbien: Basketball Halbfinale bei Olympia heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kevin Durant lief damals komplett heiß für 21 Punkte in der ersten Halbzeit, an Scoringpower fehlt es Team USA ohnehin nicht. Doch die Serben haben sich im Verlauf des Turniers schon gesteigert, nach einem großen Rückstand im Viertelfinale rangen sie die Australier noch in Overtime nieder.

Vor Beginn: Nikola Jokic ist für viele der beste Spieler der Welt und hat mit Bogdan Bogdanovic einen Spieler an seiner Seite, der auf FIBA-Level als Topstar spielen kann. Davon ließen die US-Stars sich in der Gruppenphase jedoch nicht irritieren, dort bezwangen sie Serbien bereits mit 110:84.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker Team USA vs. Serbien! Es soll um 21 Uhr losgehen in Paris.