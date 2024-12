THW Kiel vs. KS Kielce heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HCL im TV und Livestream?

In der Handball-Champions-League kommt es am heutigen Mittwoch zum Duell zwischen THW Kiel und KS Kielce. Wer die Partie im TV und Livestream zeigt...

In der Handball-Champions-League kommt es am heutigen Mittwoch zum Duell zwischen THW Kiel und KS Kielce. Wer die Partie im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX.

Nach drei Niederlagen in der Bundesliga in Folge kehrte THW Kiel am vergangenen Wochenende endlich wieder in die Erfolgsspur zurück. Im Nordduell gegen den HSV Hamburg gewannen die Zebras deutlich mit 34:23. In der Champions League läuft dafür alles nach Plan.

Gegen KS Kielce kann Kiel am heutigen Mittwoch (11. Oktober) den vierten Sieg im vierten Spiel einfahren und die Tabellenführung in Gruppe A behaupten. Los geht's um 20.45 Uhr.

Doch das wird keine leichte Aufgabe. Kielce gewann zuletzt knapp gegen Paris. Eine Niederlage steht trotzdem auf dem Konto der Polen, weil zum Auftakt mit 31:34 gegen Aalborg verloren.

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Gruppenphase der HCL in diesem Jahr nicht sehen. Ihr benötigt also in jedem Fall ein kostenpflichtiges Abonnement, um THW Kiel gegen KS Kielce live zu sehen.

Zum einen könnt Ihr die Handball-Königsklasse bei DAZN sehen. Der Streaminganbieter geht zum Start des Spiels auf Sendung. Um darauf zugreifen zu können, bieten Euch zwei Möglichkeiten:

DAZN Unlimited

DAZNSuper Sports

Mit DAZN World gibt es zwar ein drittes Abo-Modell bei dem Streamingdienst, dieses beinhaltet aber keine Handballspiele.

Zum anderen ist Streamingdienst Dyn erstmals bei der Handball-Champions-League in Sachen Live-Berichterstattung am Start. Dort könnt Ihr ein Jahresabo für 12,50 Euro pro Monat oder ein Monatsabo für 14,50 Euro abschließen.

Falls Ihr dennoch keine Möglichkeit habt, die Partie zwischen THW Kiel und KS Kielce live zu sehen, seid Ihr bei SPOX genau richtig. In unserem ausführlichen Liveticker bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker zu THW Kiel vs. KS Kielce.

Begegnung: THW Kiel vs. KS Kielce

THW Kiel vs. KS Kielce Wettbewerb: Handball-Champions-League

Handball-Champions-League Spieltag: 4 (Vorrunde)

4 (Vorrunde) Datum: 11. Oktober 2023

11. Oktober 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Wunderino Arena (Kiel)

Wunderino Arena (Kiel) Livestream: Dyn, DAZN

Liveticker: SPOX

