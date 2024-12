Dritter Titel perfekt: SC Magdeburg deutscher Handball-Meister

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat am vorletzten Spieltag die Meisterschaft perfekt gemacht. Der amtierende Pokalsieger und Klubweltmeister gewann bei den Rhein-Neckar Löwen mit 34:21 (19:11) und sicherte sich damit den dritten Titel der Saison.

Es ist nach 2001 und 2022 der dritte Gewinn der gesamtdeutschen Meisterschaft für das Team aus Sachsen-Anhalt.

Bester Magdeburger Werfer am Donnerstagabend war Daniel Pettersson mit sechs Treffern. Die Schale wird den SCM-Überfliegern nach ihrem letzten Spiel am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) in der heimischen Getec-Arena gegen die HSG Wetzlar überreicht.

Bei den Löwen endete unterdessen eine Ära: Kapitän Uwe Gensheimer lief nach 20 Profijahren ein letztes Mal auf und beendete seine glanzvolle Karriere. Der 37-Jährige, der dem Klub abgesehen von einem kurzen Intermezzo in Paris (2016 bis 2019) immer treu geblieben war, fungiert künftig als Sportchef der Mannheimer.