In ziemlich genau einem Jahr steigt in Deutschland die Handball-Europameisterschaft 2024. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr an Tickets für das Großereignis kommt.

Das Jahr 2024 verspricht in Deutschland, was Sportveranstaltungen betrifft, ein ereignisreiches zu werden. Neben der Fußball-Europameisterschaft wird nämlich auch die Handball-Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen.

Die 16. EM-Auflage soll vom 10. bis zum 28. Januar 2024 über die Bühne gehen. In diesem Zeitraum kämpfen 24 Handball-Nationen um den prestigeträchtigen EM-Titel. Deutschland ist als Gastgeber bereits qualifiziert. Gespielt wird in sechs Städten: Düsseldorf, Berlin, Mannheim, München, Hamburg und Köln. Das Finale am 28. Januar findet in der Kölner Lanxess Arena statt.

Das Großereignis ist zwar noch ein ganzes Jahr entfernt, trotzdem informieren wir Euch im Folgenden bereits darüber, wie Ihr an Karten für die EM in Deutschland kommen könnt.

Handball EM 2024, Tickets: Wie komme ich an Karten für die Europameisterschaft in Deutschland?

Bereits seit dem 22. Mai 2022, als die erste Vorverkaufsphase losging, sind Tickets für die EM-Spiele erhältlich. Diese bekommt man im Online-Shop und bei den lokalen Vorverkaufsstellen des Ticketanbieters CTS Eventim, der offizieller Partner des Deutschen Handball-Bundes ist. Darüber hinaus könnt Ihr auch auf der Website der Europäischen Handballföderation (EHF) Karten für das Turnier kaufen. Da es nicht mehr allzu lange hin ist, sind natürlich einige Tage schon ausgekauft, es sind aber immer noch zahlreiche Tickets zu haben.

Von Tagestickets über Tickets für alle Spiele am selben Standort werden verschiedene Arten angeboten. In den Hallen selbst gibt es wie üblich verschiedene Sektoren, die je nach Attraktivität teurer oder billiger sind. Die Kategorie PK1, unterer Rang in der Ecke, ist beispielsweise teurer als die Kategorie PK5, oberer Rang hinter dem Tor.

Je nach Spielstätte gibt es zudem verschiedene Spezialplätze und VIP-Logen, die nochmal eine Schippe teurer sind. Außerdem werden für die Kategorien PK3, PK4, PK5 und PK6 Ermäßigungen und Family Packages angeboten. Unter dem Punkt Ermäßigung I fallen Schüler, Studenten, Rentner und FSJler. Ermäßigung II gilt für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren.

Düsseldorf - Tageskarte 10. Januar 2024:

PK6 PK5 PK4 PK3 PK2 PK1 Standard 25€ 35€ 55€ 75€ 99€ 129€ Ermäßigung I 22€ 30€ 47€ 64€ Ermäßigung II 18€ 25€ 39€ 53€ Family Package (3 Tickets) / Einzelpreis 18€ 25€ 39€ 53€

Berlin - Vorrundenpaket für Gruppe D (3 Spiele):

PK5 PK4 PK3 PK2 PK1 Premium World Dinner Restaurant Standard 55€ 83€ 129€ 185€ 255€ 309€ Ermäßigung I 47€ 69€ 109€ Ermäßigung II 39€ 55€ 89€ Family Package (3 Tickets) / Einzelpreis 39€ 55€ 89€ Standard VIP 939€

Berlin - Vorrundenpaket für Gruppe A (2 Spiele):

PK5 PK4 PK3 PK2 PK1 World Dinner Restaurant Standard 57€ 77€ 127€ 175€ 233€ Ermäßigung I 47€ 69€ 109€ Ermäßigung II 39€ 55€ 89€ Family Package (3 Tickets) / Einzelpreis 39€ 55€ 89€ Standard VIP 725€

Köln - Hauptrundenpaket für Gruppe I (4 Spiele):

PK5 PK4 PK3 PK2 PK1 Premium Seat Courtside Premium Seat VIP BOX Standard 209€ 339€ 455€ 549€ 679€ Ermäßigung I 159€ 289€ 387€ Ermäßigung II 147€ 238€ 319€ Family Package (3 Tickets) / Einzelpreis 147€ 238€ 319€ Standard Premium Seat 1.635€ Standard Courtside Premium Seat 1.865€ Standard VIP BOX 1.865€

Köln - Finalwochenende (2 Spiele):

PK5 PK4 PK3 PK2 PK1 Premium Seat Courtside Premium Seat VIP BOX Standard 175€ 309€ 478€ 575€ 673€ Ermäßigung I 149€ 263€ 380€ Ermäßigung II 123€ 217€ 335€ Family Package (3 Tickets) / Einzelpreis 123€ 217€ 335€ Standard Premium Seat 1.149€ Standard Courtside Premium Seat 1.269€ Standard VIP BOX 1.269€

Mannheim - Vorrundenpaket für Gruppe E (3 Spiele):

PK5 PK4 PK3 PK2 PK1 Standard 55€ 83€ 129€ 185€ 255€ Ermäßigung I 47€ 69€ 109€ Ermäßigung II 39€ 55€ 89€ Family Package (3 Tickets) / Einzelpreis 39€ 55€ 89€

Mannheim - Vorrundenpaket für Gruppe B (3 Spiele):

PK5 PK4 PK3 PK2 PK1 Standard 55€ 83€ 129€ 185€ 255€ Ermäßigung I 47€ 69€ 109€ Ermäßigung II 39€ 55€ 89€ Family Package (3 Tickets) / Einzelpreis 39€ 55€ 89€

München - Vorrundenpaket für Gruppe F (3 Spiele):

PK5 PK4 PK3 PK2 PK1 VIP I Standard 55€ 83€ 129€ 185€ 255€ Ermäßigung I 47€ 69€ 109€ Ermäßigung II 39€ 55€ 89€ Family Package (3 Tickets) / Einzelpreis 39€ 55€ 89€ Standard VIP I 1.115€

München - Vorrundenpaket für Gruppe C (3 Spiele):

PK5 PK4 PK3 PK2 PK1 VIP I Standard 55€ 83€ 129€ 185€ 255€ Ermäßigung I 47€ 69€ 109€ Ermäßigung II 39€ 55€ 89€ Family Package (3 Tickets) / Einzelpreis 39€ 55€ 89€ Standard VIP I 1.115€

Hamburg - Hauptrundenpaket für Gruppe II (4 Spiele):

PK5 PK4 PK3 PK2 PK1 Skylight Cafe Standard 209€ 339€ 455€ 549€ 679€ Ermäßigung I 178€ 289€ 387€ Ermäßigung II 147€ 238€ 319€ Family Package (3 Tickets) / Einzelpreis 147€ 238€ 319€ Standard VIP BOX 1.635€

