Deutschland gastiert zum Testspiel in der USA. SPOX verrät Euch, wo die Partie heute live im Free-TV und Livestream läuft.

Im ersten Spiel unter Julian Nagelsmann trifft die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Samstag, den 14. September, auf die USA. Gespielt wird um 21 Uhr im Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field in Hartford.

Am Mittwoch steht der zweite Testkick des DFB-Teams während der USA-Reise an. Dann wartet Mexiko auf die Nagelsmann-Elf.

Für die nominierten Spieler geht es bei beiden Auftritten ist erster Linie darum, sich für die anstehende Heim-EM im Sommer 2024 zu empfehlen.

Nagelsmann überraschte bei seiner Nominierung und verhalf unter anderem Mats Hummels zu seinem DFB-Comeback. Außerdem könnte es einige Debütanten geben.

DFB-Team: Wo läuft USA vs. Deutschland heute live im Free-TV und Livestream?

Ihr braucht tatsächlich keinen Cent zu bezahlen, um den Gastauftritt von Deutschland in den USA live zu sehen. Es wird eine Live-Berichterstattung im Free-TV geben.

Dieser nimmt sich RTL an. Der Kölner Privatsender geht um 20.15 Uhr, also 45 Minuten vor Anpfiff, auf Sendung und begleitet Euch durch den kompletten Fußball-Abend. Das Spiel kommentieren wird Marco Hagemann.

Wer die Partie im Livestream verfolgen will, muss hingegen Geld in die Hand nehmen. Das Abonnement bei RTL+ kostet 9,99 Euro im Monat. Wer allerdings noch kein Kunde ist, kann einen kostenlosen Probemonat abschließen.

DFB-Team: Wo läuft USA vs. Deutschland heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Alternativ können wir Euch unseren ausführlichen Liveticker ans Herz legen. Bei SPOX bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker für USA vs. Deutschland.

DFB-Team: Wo läuft USA vs. Deutschland heute live im Free-TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: USA vs. Deutschland

USA vs. Deutschland Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field (USA, Hartford)

Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field (USA, Hartford) TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Deutschland zu Gast in den USA, Aufstellungen: So könnten sie spielen

USA: Turner - Dest, Ream, C. Richards, Scally - McKennie, de la Torre, Musah - Pulisic, Balogun, Weah

Turner - Dest, Ream, C. Richards, Scally - McKennie, de la Torre, Musah - Pulisic, Balogun, Weah Deutschland: ter Stegen - Süle, Hummels, Rüdiger, Gosens - Goretzka, Gündogan - Musiala, Wirtz - L. Sané, Füllkrug

Joshua Kimmich fehlt erkältet. Infos zur Aufstellung gibt es hier.

Deutschland: Der Kader des DFB-Teams für die USA-Reise