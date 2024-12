LASK vs. Vikingur Reykjavik, Conference League in Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Linzer ASK im TV und Livestream?

Wer überträgt das Conference-League-Spiel zwischen dem LASK und Vikingur Reykjavik am Donnerstag um 21 Uhr? Hier erfahrt Ihr es.

Der Linzer ASK ist nach dem 0:7-Debakel gegen Florenz in der Conference League auf Wiedergutmachung aus. Im Rahmen des 6. Spieltags müssen die Oberösterreicher gegen Vikingur Reykjavik ran. Um 21 Uhr ertönt dafür in der Raiffeisen Arena in Linz der Pfiff zum Anstoß.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

LASK vs Vikingur Reykjavik heute live im TV und Livestream:

In Österreich ist das Spiel live und in voller Länge bei Sky Sport Austria zu sehen. Ihr müsst dafür den Sender Sky Sport Austria 2 HD anmachen, dort beginnen um 20.50 Uhr die Vorberichte zum Spiel. Als Kommentator fungiert Otto Rosenauer. Wer auch die Parallelspiele im Auge behalten möchte, kann bei Sky Sport Austria 1 HD die Donnerstags-Konferenz einschalten.

Der richtige Ansprechpartner in Deutschland ist hingegen RTL+. Beim kostenpflichtigen Streamingdienst zwar nicht das Einzelspiel zur Verfügung gestellt, dafür lässt sich die Partie in Form einer Konferenz verfolgen.

LASK vs. Vikingur Reykjavik heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: LASK vs. Vikingur Reykjavik

Wettbewerb: Conference League

Spieltag: 6. (Ligaphase)

Datum: 19. Dezember 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Raiffeisen Arena (Linz)

TV & Livestream: Sky Sport Austria (Österreich), RTL+ (Deutschland)

LASK vs. Vikingur Reykjavik heute live: Die Tabelle der Conference League

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Chelsea FC 5 5 0 0 21:4 17 15 2 Vitória Guimarães 5 4 1 0 12:5 7 13 3 AC Florenz 5 4 0 1 17:6 11 12 4 Legia Warschau 5 4 0 1 12:2 10 12 5 FC Lugano 5 4 0 1 9:5 4 12 6 Shamrock Rovers 5 3 2 0 11:4 7 11 7 Cercle Brugge 5 3 1 1 13:6 7 10 8 Jagiellonia Białystok 5 3 1 1 10:5 5 10 9 Rapid Wien 5 3 1 1 8:5 3 10 10 APOEL Nikosia 5 3 1 1 7:4 3 10 11 Djurgårdens IF 5 3 1 1 8:6 2 10 12 Paphos FC 5 3 0 2 9:5 4 9 13 KAA Gent 5 3 0 2 8:7 1 9 14 Olimpija Ljubljana 5 3 0 2 7:6 1 9 15 1. FC Heidenheim 1846 5 3 0 2 6:6 0 9 16 FC Kopenhagen 5 2 2 1 8:6 2 8 17 Betis Sevilla 5 2 1 2 5:5 0 7 18 Panathinaikos 5 2 1 2 6:7 -1 7 19 Víkingur Reykjavík 5 2 1 2 6:7 -1 7 20 Borac Banja Luka 5 2 1 2 4:7 -3 7 21 Omonia Nikosia 5 2 0 3 7:7 0 6 22 FK Mladá Boleslav 5 2 0 3 4:6 -2 6 23 Heart of Midlothian 5 2 0 3 4:7 -3 6 24 İstanbul Başakşehir 5 1 2 2 8:11 -3 5 25 NK Celje 5 1 1 3 10:11 -1 4 26 Molde FK 5 1 1 3 6:8 -2 4 27 TSC Bačka Topola 5 1 1 3 6:10 -4 4 28 FK Astana 5 1 1 3 3:7 -4 4 29 HJK Helsinki 5 1 1 3 3:8 -5 4 30 FC St. Gallen 5 1 1 3 9:17 -8 4 31 FC Noah 5 1 1 3 3:12 -9 4 32 The New Saints 5 1 0 4 3:7 -4 3 33 Dinamo Minsk 5 1 0 4 4:9 -5 3 34 LASK 5 0 2 3 3:13 -10 2 35 CS Petrocub 5 0 1 4 2:11 -9 1 36 Larne FC 5 0 0 5 2:12 -10 0

