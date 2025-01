Werder Bremen vs. Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Wer überträgt das Bundesliga Spiel zwischen Werder Bremen und Augsburg am Sonntag um 17:30 Uhr? SPOX verrät Euch alle Infos!

Am Sonntagabend bildet die Partie zwischen Werder Bremen den Abschluss des 18. Spieltages der Bundesliga. Nach dem bitteren Unentschieden in letzter Minute gegen Heidenheim am vergangenen Spieltag wollen die Bremer heute wieder dreifach Punkten, um in der Tabelle weiter vorzurücken. Der FCA hingegen reist mit einem 2:0-Sieg in Berlin an die Weser. Die Elf von Jess Thorup will an den guten Auftritt des letzten Hinrundenspiels anknüpfen und erneut in der Fremde siegreich auftreten. Wer die drei Punkte auf seine Seite ziehen kann, könnt Ihr ab 17:30 verfolgen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Werder Bremen vs. Augsburg heute live im TV und Livestream:

Wie alle Sonntagspartien der Bundesliga ist auch die Begegnung zwischen Werder Bremen und dem FC Augsburg bei DAZN zu sehen. Im TV und Livestream ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement Grundvoraussetzung. Beginn der Übertragung ist um 17.00 Uhr. Lucas Schönmüller wird als Moderator vor Ort sein. Das Spiel kommentiert Max Siebald.

Werder Bremen vs. Augsburg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: SV Werder Bremen vs. FC Augsburg

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 18

Datum: 19. Januar 2025

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Ort: Weserstadion (Bremen)

TV & Livestream: DAZN

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag