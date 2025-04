"Werde nicht in Panik verfallen": Harry Kane glaubt trotz "Titel-Fluch" an Erfolg beim FC Bayern

In seiner bisherigen Karriere hat Harry Kane noch keinen einzigen Mannschafts-Titel errungen. Der Stürmer des FC Bayern will jedoch nicht in Panik verfallen - trotz der jüngst weniger überzeugenden Leistungen der Münchner.

"Ich habe klar gesagt, dass ich mit der Mannschaft Trophäen gewinnen möchte. Das ist eines der Dinge, die mir in meiner Karriere bisher gefehlt haben. Aber wie immer werde ich nicht in Panik verfallen. Ich werde nicht den Kopf einziehen und weiterhin mein Bestes für die Mannschaft geben. Hoffentlich beginnt das mit einem guten Sieg am Samstag", meinte Kane im Interview mit BBC.

Nach seinem Wechsel von den Tottenham Hotspur zum FC Bayern im vergangenen Sommer droht Kane die nächste titellose Saison. Bei seinem ersten Einsatz im Bayern-Trikot mussten sich die Münchner gegen RB Leipzig im Supercup geschlagen geben, darüber hinaus schied man überraschend in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Saarbrücken aus.

In der Bundesliga liegt der deutsche Rekordmeister aktuell hinter Bayer 04 Leverkusen nur auf dem zweiten Tabellenplatz. Bei einer Niederlage am kommenden Wochenende im direkten Duell beider Mannschaften könnte der Rückstand auf fünf Zähler anwachsen.

Lediglich in der Champions League überzeugten die Bayern bislang restlos. Mit fünf Siegen und einem Unentschieden zog man souverän in die Runde der letzten 16 Mannschaften ein. Im Achtelfinale wartet dort nun Lazio Rom als Gegner.

Kane: "Immer sehr stolz darauf, solche Rekorde zu haben"

Für Kane persönlich läuft es dagegen ausgesprochen gut. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Engländer 28 Tore für den FCB, 24 davon in der Bundesliga. Um die Bestmarke von Robert Lewandowski aus der Spielzeit 2020/2021 zu knacken, fehlen nur noch 18 Treffer.

"Ich bin immer sehr stolz darauf, solche Rekorde zu haben. Ich habe mir das am Anfang nicht vorgenommen, aber wenn man davon hört und die Leute darüber reden, bedeutet das natürlich, dass man etwas wirklich gut macht. Wenn man mir zu Beginn des Jahres gesagt hätte, dass ich das schaffen würde, hätte ich es natürlich angenommen - in dieser Hinsicht bin ich also wirklich glücklich."