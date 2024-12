"Werde ihn kidnappen!" Youngster des FC Bayern München sorgt mit Post über Lamine Yamal für Aufsehen

Lamine Yamal weilte am Dienstagabend mit Spanien in der Allianz Arena in München, die Iberer zogen nach einem 2:1 gegen Frankreich ins Finale der UEFA EURO 2024 ein. Im Fokus stand dabei auch Lamine Yamal, der gerne gleich in der bayerischen Landeshauptstadt bleiben darf - jedenfalls wenn es nach den Bayern-Fans und einem Bayern-Spieler geht.

Yamal wurde dank seines Traumtores nicht nur zum Spieler der Partie gewählt, sondern ließ sich nach der Partie auch mit den beiden spanischen Bayern-Nachwuchsspielern Adam Aznou und Javier Fernández ablichten.

Ein Fan forderte Aznou unter dem Bild mit einem Post auf X schließlich auf, er "müsse etwas tun", woraufhin der Linksverteidiger der Bayern antwortete: "Ich werde ihn kidnappen, lass mich nur machen, jajaja!"

Der gerade mal 16-jährige Spieler des FC Barcelona avancierte mit seinem Treffer gegen die Franzosen zum jüngsten Torschütze in der Geschichte der Europameisterschaft.

Spanien trifft im Finale am Sonntag, den 14. Juli 2024, im Berliner Olympiastadion um 21 Uhr auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpartie zwischen Niederlande und England.