Wechsel zum DFB? Mathys Tel vom FC Bayern bekennt sich zu Frankreich

Mathys Tel vom FC Bayern München hat sich klar zu einer Zukunft in der französischen Nationalmannschaft bekannt. "Ich bin sehr happy, hier zu sein....

Mathys Tel vom FC Bayern München hat sich klar zu einer Zukunft in der französischen Nationalmannschaft bekannt. "Ich bin sehr happy, hier zu sein. Es gibt nichts besseres als das Gefühl, Frankreich zu repräsentieren", sagte der 18-jährige Stürmer bei der französischen U21-Nationalmannschaft.

Zuvor hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler Spekulationen über einen möglichen Nationen-Wechsel nach Deutschland befeuert. "Man kann es sicherlich versuchen", sagte Völler bei Bild TV. Weil Tel 2022 als Minderjähriger zum FC Bayern gekommen war, wäre eine raschere Einbürgerung möglich. Der Stürmer könnte theoretisch schon 2025 für Deutschland spielen.

"Mit uns hat niemand über diese Möglichkeit gesprochen", sagte Tels Berater Gadiri Camara bei Sky. "Wir haben die Erklärung von Rudi Völler gesehen, und das zeigt, dass alle deutschen Menschen Mathys und seine Arbeit lieben."

Tel kam in einem Pariser Vorort zur Welt, seine Jugend verbrachte er in der Akademie von Stade Rennes im Nordwesten Frankreichs. In bisher 27 Spielen für französische U-Nationalmannschaften erzielte er 17 Tore, mit der U17 wurde er 2022 Europameister. Nun ist er erstmals in Thierry Henrys U21 berufen worden. In der EM-Qualifikation geht es gegen Bosnien und Herzegowina sowie Zypern.

Für den FC Bayern überzeugte Tel in dieser Saison als Einwechselspieler. In nur 310 Einsatzminuten erzielte er sechs Tore und lieferte einen Assist.