"Was mich nervt...": Erling Haaland spricht sich für Regeländerung aus

Erling Haaland hat einen Vorschlag hinsichtlich einer Regeländerung gemacht. Die aktuelle Handhabung gefällt ihm offenbar nicht.

Erling Haaland, Stürmerstar beim amtierenden englischen Meister Manchester City, hat im Gespräch mit dem offiziellen Podcast der Citizens geäußert, was er im Fußball verändern würde, wenn er die Gelegenheit dazu hätte. Der Norweger unterbreitete dann zwei konkrete Vorschläge.

Zunächst würde Haaland die Torlinientechnologie auf dem gesamten Spielfeld einführen, sodass man stets die Kontrolle darüber hat, ob der Ball auch im Spiel ist. "Was mich aber nervt, sind Einwürfe", sagte Haaland und führte seinen Gedanken aus: "Ob du in die eine oder andere Richtung wirfst, spielt keine Rolle. Man sollte einfach sicherstellen, dass man beide Hände am Ball hat. Ich kenne nicht einmal die Regeln und wenn ich einen Einwurf mache, mache ich es wahrscheinlich falsch. Es spielt jedoch keine Rolle, ob man den Ball direkt nach unten, direkt nach oben oder wie auch immer wirft. Das würde ich ändern."

Darüber hinaus schlug der 30-malige Nationalspieler Norwegens vor, eine zeitliche Frist für Einwürfe einzuführen, damit es nicht zu lange dauert. "Man darf nicht zu viele Meter stehlen. Es sollte eine Grenze dafür geben, wie weit man gehen kann und eine Grenze dafür, wie viel Zeit man haben kann", sagte Haaland, der sich dahingehend zuversichtlich gab und anmerkte, er denke, "das wird in Zukunft auch so sein".

Haaland weilt derzeit bei der norwegischen Nationalmannschaft. Am vergangenen Freitag stand er bei der 1:2-Niederlage gegen Tschechien in der Startelf, blieb aber ohne Treffer. Am kommenden Dienstag steht das nächste Länderspiel für Norwegen an. Dann geht es in Oslo gegen die Slowakei.

Haaland erzielte bislang 27 Treffer im Dress des Nationalteams. Für Manchester steht der 23-Jährige in der laufenden Saison bei 29 Toren und sechs Vorlagen in 34 Pflichtspielen.