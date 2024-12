Waldhof Mannheim vs. MSV Duisburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

In der 3. Liga begegnen sich heute Waldhof Mannheim und der MSV Duisburg. Wer die Partie am 14. Spieltag live im TV und Livestream zeigt / überträg...

In der 3. Liga begegnen sich heute Waldhof Mannheim und der MSV Duisburg. Wer die Partie am 14. Spieltag live im TV und Livestream zeigt / überträgt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

In der 3. Liga kommt es am heutigen Sonntag, den 05. November, zum Kellerduell zwischen Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg. Die Partie am 14. Spieltag wird um 13.30 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim angepfiffen.

Für die heutigen Gäste aus Duisburg läuft es in dieser Saison alles andere als rund. Nur sieben Zähler haben die Duisburger an den ersten 13 Spieltagen sammeln können. Zuletzt verlor das Team von Boris Schommers nach dem Sieg gegen Unterhaching gegen Arminia Bielefeld und Rot-Weiß Essen. Der MSV liegt damit aktuell auf dem 20. Tabellenplatz.

Nur etwas besser läuft es für dagegen für Waldhof Mannheim. Die Mannheimer haben zwei Siege mehr als die Duisburger auf dem Konto, mit 12 Zählern befinden sich die heutigen Gastgeber dennoch in der Abstiegszone. Welches Team kann das Krisenduell am 14. Spieltag für sich entscheiden?

MagentaSport zeigt die Partie live und in voller Länge im TV und Livestream. Ab 13.15 Uhr seht Ihr dort die Vorberichte im Pay-TV.

Der Sender bietet Euch darüber hinaus die Option, das Drittligaspiel im Liveticker zu verfolgen. Diesen findet Ihr in der MagentaSport-App und auf magentasport.de. Auf OneFootball könnt Ihr zudem die Übertragung von MagentaSport als Einzelstream, ganz ohne Abonnement, sehen.

Die Begegnung zwischen Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg begleitet SPOX am heutigen Tag für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über alle Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

