Vor dem Spiel gegen Barcelona in der Champions League: Gute Nachrichten von Jamal Musiala für den FC Bayern

Bayern München kann im Champions-League-Kracher beim FC Barcelona am Mittwoch womöglich wieder auf Nationalspieler Jamal Musiala zurückgreifen.

Der 21-Jährige nahm am Dienstag vor dem Abflug des deutschen Fußball-Rekordmeister nach Katalonien zumindest am Abschlusstraining teil.

Musiala hatte zuletzt wegen Hüftproblemen pausieren müssen, war in den vergangenen Tagen aber bereits teilweise wieder integriert. Seinen letzten Einsatz im Bayern-Trikot hatte er beim 0:1 in der Königsklasse bei Aston Villa am 2. Oktober, als er zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde.

Die Bundesliga-Topspiele bei Eintracht Frankfurt (3:3) und gegen den VfB Stuttgart (4:0) verpasste er. Auch bei den Partien der DFB-Auswahl in der Nations League in Bosnien und Herzegowina (2:1) sowie gegen die Niederlande (1:0) musste Musiala passen.