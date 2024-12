Der VfL Wolfsburg empfängt Werder Bremen zum Spiel in der Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen k...

Der VfL Wolfsburg empfängt Werder Bremen zum Spiel in der Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Im Rahmen des 10. Spieltags in der Bundesliga treffen am heutigen Sonntag (5. November) der VfL Wolfsburg und der Werder Bremen aufeinander. Der Ball in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg rollt ab 15.30 Uhr.

Später, um 17.30 Uhr, schließen der 1. FC Heidenheim und der VfB Stuttgart die Spielrunde ab.

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Es ist Sonntag, bedeutet auf die Übertragung bezogen, dass nur DAZN infrage kommt. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an allen Bundesligaspielen am Freitag und am Sonntag. So ist ab 14.45 Uhr die Vorberichterstattung zum Spiel zu sehen, folgendes Personal begleitet Euch dabei:

Moderatorin: Lena Cassel

Lena Cassel Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Reporter: Benni Zander

Wer die Spiele der Bundesliga bei DAZN verfolgen möchte, braucht ein gültiges Abonnement, genauer gesagt DAZN Unlimited. Das Unlimited-Paket ist von den drei Paketen das teuerste, schaltet im Gegensatz zu DAZN Super Sports und DAZN World jedoch alle Sportarten und damit verbundenen Übertragungen frei. DAZN Super Sports und DAZN World decken die Bundesliga nicht ab.

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel zwischen Wolfsburg und Bremen live zu verfolgen, bietet SPOX an. Wir tickern das Geschehen nämlich live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen.

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 10

10 Datum: 5. November 2023

5. November 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Volkswagen-Arena, Wolfsburg TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Jenz - Maehle, Svanberg, Arnold, Gerhardt - Cerny, Majer - Wind

Casteels - Lacroix, Bornauw, Jenz - Maehle, Svanberg, Arnold, Gerhardt - Cerny, Majer - Wind Werder Bremen: Zetterer - Veljkovic, Friedl, A. Jung - Weiser, Stage, Deman - Schmid, Bittencourt - Borré, Ducksch

Bundesliga: Die Tabelle am 10. Spieltag