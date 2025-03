VfL Osnabrück vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby in der 3. Liga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Drittligaspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Arminia Bielefeld am Samstag? Hier erfahrt Ihr es.

Am heutigen Samstag, den 15. März, treffen in der 3. Liga der VfL Osnabrück und Arminia Bielefeld zum Derby aufeinander. Die Partie geht um 14 Uhr los, gespielt wird an der Bremer Brücke in Osnabrück.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Wie alle Spiele der 3. Liga wird auch das Derby zwischen Osnabrück und Bielefeld heute live und in voller Länge bei MagentaSport übertragen. Der Pay-TV-Sender steigt um 13.45 Uhr mit der Übertragung ein. Christian Straßburger kommentiert das Spielgeschehen, Christina Rann fungiert während der Übertragung als Moderatorin.

Nebenbei lässt sich die Begegnung auch im Free-TV im Norddeutschen Rundfunk (NDR) verfolgen. Parallel dazu wird auch ein kostenloser Livestream angeboten.

Begegnung: VfL Osnabrück vs. Arminia Bielefeld

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 29

Datum: 15. März 2025

Uhrzeit: 14 Uhr

Ort: Bremer Brücke, Osnabrück

TV & Livestream: MagentaSport, NDR

