In der Bundesliga empfängt der VFL Bochum am 31. Spieltag Union Berlin. Hier erfahrt Ihr wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 27. April, trifft der VfL Bochum in der Bundesliga auf Union Berlin. Die Gastgeber haben die letzten vier Spiele allesamt verloren und sind dringend auf Punkte angewiesen, um den Relegationsplatz doch noch zu sichern. Die Mannschaft von Steffen Baumgart hingegen ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Zuletzt holte Union Berlin zwei Unentschieden gegen Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart. Anpfiff im Vonovia-Ruhrstadion ist um 15:30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfL Bochum vs. Union Berlin heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Alle Bundesligaspiele am Sonntag werden in dieser Saison nur bei DAZN übertragen. Auch die Partie zwischen Bochum und Union zeigt der Streamingdienst live und exklusiv.

Die ausführlichen Vorberichte beginnen bereits ab 14.45 Uhr. DAZN schickt folgende Crew an den Start:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Im linearen Pay-TV wird die Partie auf DAZN 2 übertragen. Im Livestream seht ihr die Bundesliga über die DAZN-App oder den Browser.

Eine Übertragung im Free-TV wird es heute nicht geben.

Begegnung: VfL Bochum vs. 1. FC Union Berlin

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 31

Datum: Sonntag, 27. April 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

TV & Livestream: DAZN 2, DAZN

VfL Bochum vs. Union Berlin heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 31. Spieltag