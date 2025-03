Eintracht Frankfurt gastiert am 26. Spieltag der Bundesliga beim VfL Bochum. SPOX verrät Euch alle Informationen zur Übertragung.

Der Bundesliga-Sonntag wird heute, dem 16. März, vom VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt eröffnet. Nach der 4:1 Gala in der Europa League möchte die Mannschaft von Dino Toppmöller in der Bundesliga mal wieder einen Sieg einfahren. Die vergangenen drei Bundesliga-Partien gingen allesamt verloren. Die Hausherren vom VfL Bochum dürften nach dem Überraschungssieg beim FC Bayern mit breiter Brust auftreten. Bochum benötigt die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, die SGE peilt die Champions-League-Qualifikation an. Die spannende Partie wird planmäßig um 15.30 Uhr angestoßen, als Schauplatz dient das Vonovia-Ruhrstadion in Bochum.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Alle Sonntagsspiele werden in dieser Saison bei DAZN übertragen!

Der Streaminganbieter beginnt um 14.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Im linearen TV seht Ihr die Partie VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt auf DAZN 2. Im Livestream, wie gewohnt über die App oder dem Browser. DAZN schickt folgende Crew an den Start:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Jan Platte

Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Epertin: Turid Knaak

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 26

Datum: 16. März 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

TV & Livestream: DAZN 2, DAZN

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 26. Spieltag