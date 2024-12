Der VfL Bochum misst sich im späten Samstagsspiel mit dem 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Der VfL Bochum misst sich im späten Samstagsspiel mit dem 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Kellerduell des 11. Bundesligaspieltags treten am heutigen Samstag, den 11. November, der VfL Bochum und der 1. FC Köln gegeneinander an. Der Anpfiff im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum ertönt um 18.30 Uhr.

Der 1. FC Köln bildet Stand jetzt das Tabellenschlusslicht und konnte in zehn Spielen bislang nur fünf Punkte einsammeln. Den einzigen Dreier holten die Geißböcke vor Wochen gegen Borussia Mönchengladbach. Die Bochumer stehen dagegen nur etwas besser da, der Abstand zu Köln beträgt jedoch nur drei Zähler.

getty

VfL Bochum vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Zu Bochum gegen Köln wird keine Free-TV-Übertragung geboten, stattdessen kommt nur der Pay-TV-Sender Sky infrage. Die Sender, die Ihr für das späte Nachmittagsspiel aufrufen müsst, sind Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD). In allen vier Fällen beginnt um 17.30 Uhr die Vorberichterstattung und wird Wolff Fuss als Kommentator eingesetzt.

Wer das Spiel dagegen via Livestream bei Sky verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Entweder beschafft Ihr Euch ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine zusätzliche Option, das Ligaspiel zwischen Bochum und Köln live zu verfolgen, bieten wir bei SPOX an. Auf der Website wird das Spielgeschehen im Vonovia-Ruhrstadion detailliert und im Minutentakt beschrieben. So geht Euch keine wichtige Spielaktion durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: VfL Bochum vs. 1. FC Köln

VfL Bochum vs. 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 11

11 Datum: 11. November 2023

11. November 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

Vonovia-Ruhrstadion (Bochum) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

VfL Bochum vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, K. Schlotterbeck, Bernardo - Osterhage, Losilla - Asano, Stöger, Antwi-Adjei - P. Hofmann

Riemann - Gamboa, Masovic, K. Schlotterbeck, Bernardo - Osterhage, Losilla - Asano, Stöger, Antwi-Adjei - P. Hofmann 1. FC Köln: Schwäbe - R. Carstensen, Hübers, Chabot, Heintz - Kainz, Martel - Waldschmidt, Uth, Maina - Selke

Bundesliga: Die Tabelle am 11. Spieltag