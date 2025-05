In der Bundesliga kommt es zum Duell VfB Stuttgart vs. FC Augsburg. Infos zur Übertragung im TV und Livestream liefert dieser Artikel.

Der VfB Stuttgart und der FC Augsburg treffen am heutigen Sonntag, dem 11. Mai, ab 19.30 Uhr aufeinander. Abspielen wird sich das Ganze in der MHP-Arena in Stuttgart.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Auch das letzte der drei Sonntagsspiele wird nur bei DAZN ausgestrahlt. Der kostenpflichtige Streamingdienst wird ab 19 Uhr mit den Vorberichten live gehen. Dieses Trio empfängt Euch:

Moderator: Benni Zander

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sascha Bigalke

Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Kostenfrei ist der Spaß nicht empfangbar, Ihr braucht ein Abonnement. DAZN Unlimited ist das richtige Paket für die Bundesliga.

Bundesliga, VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. FC Augsburg

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 33

Datum: 11. Mai 2025

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

TV & Livestream: DAZN

