Zum Abschluss des 26. Spieltags kommt es zum Kracher zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen. SPOX verrät Euch, wo die Partie übertragen wird.

Der Abschluss des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga ist ein richtiger Kracher! Am heutigen Sonntag, den 16. März, trifft der VfB Stuttgart auf den amtierenden Meister Bayer 04 Leverkusen. Nach dem Aus in der Champions League will die Werkself in der Bundesliga wieder punkten. Vergangene Woche unterlag die Mannschaft von Xabi Alonso in der heimischen BayArena mit 0:2 gegen den SV Werder Bremen und verpasste damit die Chance, den Patzer der Bayern ausnutzen. Der VfB Stuttgart steckt in einer Ergebniskrise. Keines der letzten vier Spiele konnten die Schwaben gewinnen. Im Hinspiel rettete Alexander Nübel dem VfB ein 0:0. Anpfiff in der MHP-Arena in Stuttgart ist um 19.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Das Topspiel am heutigen Sonntag wird nicht im Free-TV übertragen, sondern nur beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN!

DAZN beginnt mit der Vorberichterstattung um 18.45 Uhr. Der ehemalige deutsche Nationalkapitän Michael Ballack wird als Experte im Einsatz sein. Kommentieren wird die Partie Max Siebald. Die Moderation übernimmt Daniel Herzog und Mario Rieker fungiert als Reporter.

Im linearen TV wird das Duell bei DAZN 2 übertragen. Den Livestream findet Ihr, wie üblich, über die App oder den Browser.

DAZN-Unlimited enthält die Bundesliga und ist das passende Abonnement von DAZN.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Bayer 04 Leverkusen

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 26

Datum: 16. März 2025

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

TV & Livestream: DAZN 2, DAZN

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 26. Spieltag