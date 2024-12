"Vertraut ihnen und lasst sie ihren Job machen": Vereins-Legende Jamie Carragher richtet Appell an Fans des FC Liverpool

Liverpools Vereinsikone Jamie Carragher gibt sich - anders als die Fans der Reds - gelassen, was die Transferpolitik des LFC angeht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der FC Liverpool der einzige prominente Verein aus der englischen Premier League, der noch keinen Transfer für die neue Saison getätigt hat. Das Ausbleiben von Verstärkungen hat daher viele Fans der Reds beunruhigt, da die Rivalen FC Arsenal, FC Chelsea, Manchester City und Manchester United bereits auf dem Transfermarkt aktiv wurden. Liverpools Klub-Legende Jamie Carragher sieht das gelassen.

In einem Gespräch mit der Website SPORTbible sagte Carragher: "Nein, es ist nicht richtig, sich Sorgen zu machen. Man muss dem Verein vertrauen. Was dieser Verein in den letzten acht bis zehn Jahren mit Ablösesummen gemacht hat, war phänomenal. Wir haben die Struktur im Klub zurück, die jeder wollte, vertraut ihnen und lasst sie ihren Job machen."

Der ehemalige Nationalspieler weiter: "Liverpool ist ein sehr gutes Team, da ist es nicht einfach, Spieler zu finden, die besser sind als die, die man hat. Das ist der einzige Grund, warum man überhaupt Spieler holen sollte, und außerdem hat man einen Trainer, der den Kader noch nicht kennt."

Carragher sagte, er könnte die Frustration verstehen, wenn Jürgen Klopp noch im Amt wäre. Der neue Coach Arne Slot solle sich aber erst einmal einen Überblick über den Kader und die einzelnen Spieler verschaffen: "Man will die Dinge mit eigenen Augen sehen, viele Spieler sind noch nicht einmal zurück. Ich mache mir da keine Sorgen."

Außerdem ist Carragher der Meinung, dass Liverpool erst einige Spieler verkaufen muss, bevor man über Neuzugänge nachdenken kann: "Ich denke, Liverpools Kader ist wirklich groß. Man kann nicht einfach Spieler kaufen, man muss Spieler weiterverkaufen. Ich weiß, dass die Leute denken, dass wir Spieler weitergeben, weil wir Geld brauchen, aber es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Spielern, die man in einem Kader haben kann."

Carragher, heute 46 Jahre alt, hörte 2013 in Liverpool mit dem Fußballspielen auf. Der ehemalige Innenverteidiger spielte in seiner Karriere ausschließlich für die Reds und riss für den Verein unglaubliche 737 Pflichtspiele ab (vier Tore, 20 Assists).