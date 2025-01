Union Berlin vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

Wer überträgt das Bundesliga Spiel zwischen Union Berlin und Mainz 05 am Sonntag um 15:30? SPOX verrät Euch alle Infos!

Am Sonntagnachmittag kommt am Ende des 18. Spieltages der Bundesliga zum Duell zwischen Union Berlin und Mainz 05. Die Eisernen wollen nach zwei Niederlagen zum Amtsantritt endlich die ersten Punkte unter Neu-Coach Steffen Baumgart einfahren. Dieses Unterfangen dürfte sich allerdings gegen die Überraschungsmannschaft aus Mainz als äußerst schwierig erweisen. Der Karnevalsverein steht mit dem 6. Rang nach dem späten Klassenerhalt in der Vorsaison gänzlich unerwartet in den internationalen Plätzen. Wer die Begegnung für sich entscheidet, seht Ihr am Sonntag. Anpfiff ist um 15:30 Uhr an der Alten Försterei.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Union Berlin vs. Mainz 05 heute live im TV und Livestream:

Wie alle Sonntagspartien der Bundesliga ist auch die Begegnung zwischen Union Berlin und Mainz bei DAZN zu sehen. Im TV und Livestream ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement Grundvoraussetzung.

Union Berlin vs. Mainz 05 heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Union Berlin vs. Mainz 05

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 18

Datum: 19. Januar 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Stadion an der Alten Försterei (Berlin)

TV & Livestream: DAZN

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag