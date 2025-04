Bundesliga-Schlusslicht Union Berlin startet heute gegen Borussia Mönchengladbach den nächsten Versuch, die katastrophale Sieglosserie zu stoppen. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zehn Spiele wartet Union Berlin in der Bundesliga bereits auf einen Sieg. Wenn man für die Negativserie auch Spiele aus anderen Wettbewerben berücksichtigt, steigt die Zahl sogar auf 16. Am heutigen Samstag, den 9. Dezember, starten die Eisernen nun den nächsten Versuch, diese Serie zu brechen, dabei gibt Nenad Bjelica sein Ligadebüt als Union-Trainer. Unions Gegner heute ist Borussia Mönchengladbach, das von seinen vergangenen fünf Spielen drei gewann. Um 15.30 Uhr ertönt im Stadion An der Alten Försterei in Berlin der Anpfiff.

Union Berlin vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Da sich Sky um alle Samstagsspiele der Bundesliga kümmert, ist die Partie zwischen Union Berlin und Gladbach auch einzig beim Pay-TV-Sender zu sehen. Diesbezüglich müsst Ihr den Sender Sky Sport Bundesliga 5 (HD) anmachen, wo ab 15.15 Uhr Hansi Küpper das Geschehen kommentiert.

Wer auch die Parallelspiele verfolgen möchte, kann dies dank Sky ebenfalls tun. Sie wird bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event angeboten.

Das Einzelspiel und die Konferenz könnt Ihr auch im Livestream sehen - allerdings nicht ohne ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW.

Union Berlin vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Außerdem wird das Duell bei SPOX auch im Liveticker zur Verfügung gestellt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach.

Union Berlin vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 14

14 Datum: 9. Dezember 2023

9. Dezember 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Stadion An der Alten Försterei (Berlin) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Union Berlin vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Juranovic, Knoche, Diogo Leite, Roussillon - R. Khedira - Volland, Laidouni, Schäfer, Gosens - K. Behrens

Rönnow - Juranovic, Knoche, Diogo Leite, Roussillon - R. Khedira - Volland, Laidouni, Schäfer, Gosens - K. Behrens Gladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Wöber - Weigl - Honorat, Reitz, Koné, Netz - Cvancara, Plea

