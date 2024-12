Die Ukraine und Italien kämpfen am letzten Spieltag um ein Ticket für die EM 2024. Hier erfahrt Ihr, wer das Duell live im Free-TV und Livestream z...

Die Ukraine und Italien kämpfen am letzten Spieltag um ein Ticket für die EM 2024. Hier erfahrt Ihr, wer das Duell live im Free-TV und Livestream zeigt / überträgt.

England wird als Sieger der Gruppe C auf jeden Fall an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland teilnehmen. Bleibt nur noch zu klären, wer den Three Lions auf dem Weg zum Turnier folgen wird. Um Platz zwei und damit um ein EM-Ticket kämpfen nämlich noch die Ukraine und Italien. Beide Nationen stehen bei 13 Punkten nach sieben Spielen.

Am heutigen Montag, den 20. November, kommt es zum alles entscheidenden Duell um die EM. Grundsätzlich ist die Ukraine Gastgeberin, doch aufgrund des laufenden Krieges musste ein Ausweichort gefunden werden. So findet das Rückrundenspiel zwischen der Ukraine und Italien heute in der Leverkusener BayArena statt. Um 20.45 Uhr ertönt dafür der Anpfiff. Das Hinrundenduell entschied die Squadra Azzurra mit 2:1 für sich.

Ukraine vs. Italien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Das Qualifikationsspiel zwischen der Ukraine und Italien ist eines der wenigen, die im Free-TV übertragen werden. Dieser Aufgabe hat sich RTL Nitro angenommen. Beim Privatsender beginnt um 20.15 Uhr die Vorberichterstattung, zeitgleich wird die Partie im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ übertragen.

Darüber hinaus ist auch DAZN für die Übertragung verantwortlich. Das Duo, bestehend aus Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard, begleitet Euch beim "Netflix des Sports" ab 20.45 Uhr durch die Begegnung. Für die EM-Qualifikationsspiele wird das DAZN-Super-Sports- oder DAZN-Unlimited-Paket benötigt.

Außerdem tickert SPOX den Kampf um das zweite EM-Ticket in der Gruppe C live und ausführlich mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - bei uns geht Euch garantiert nichts durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker des Quali-Spiels zwischen der Ukraine und Italien.

Ukraine vs. Italien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Ukraine vs. Italien

Ukraine vs. Italien Wettbewerb: EM-Qualifikation 2024

EM-Qualifikation 2024 Spieltag: 10

10 Datum: 20. November 2023

20. November 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: BayArena (Leverkusen)

BayArena (Leverkusen) TV: RTL Nitro

Livestream: RTL+, DAZN

Liveticker: SPOX

