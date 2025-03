Türkei und Ungarn kämpfen in der Relegation der Nations League um einen Platz in Liga A. Wer das Hinspiel ausstrahlt, erfahrt Ihr hier!

Am heutigen Donnerstag (20. März) steht in der Nations League eine Reihe an Relegationsspielen an, unter anderem zwischen der Türkei und Ungarn. Das Hinspiel im Kampf um Liga A beginnt um 18 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Türkei vs. Ungarn heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Relegation der Nations League im TV und Livestream?

Es gibt gute Nachrichten: Nicht alle NL-Spiele werden heute live gezeigt, das zwischen der Türkei und Ungarn allerdings schon! DAZN wird pünktlich zur Begegnung mit einem Livestream für Euch da sein, Freddie Schulz wird kommentieren.

Für die Nations League auf DAZN braucht Ihr ein Abonnement eines der folgenden beiden Pakete: DAZN Unlimited,DAZN Super Sports.

Begegnung: Türkei vs. Ungarn

Türkei vs. Ungarn Wettbewerb: Nations League

Nations League Spieltag: Relegation, Liga A

Datum: Do., 20. März 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Rams Park (Istanbul)

TV & Livestream: DAZN

Nations League, Relegation: Die Hinspiele im Überblick