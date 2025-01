TSG Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

Ihr wollt wissen, wer Hoffenheim vs. Frankfurt heute überträgt? SPOX liefert die Antwort!

Am 19. Spieltag der Bundesliga geht es am heutigen Sonntag (26. Januar) zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt rund. Um 15.30 Uhr wird die Begegnung in der PreZero-Arena in Sinsheim angepfiffen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Eine kostenfreie Übertragung zum heutigen Bundesligaspiel leider nicht, wie bei allen Sonntagspartien besitzt DAZN die Übertragungsrechte zu Hoffenheim vs. Frankfurt. Dieses Team ist am Start:

Moderator: Max Siebald

Kommentator: Frederik Harder

Experte: Sebastian Kneißl

Reporter: Tobi Wahnschaffe

Wenn Ihr Bundesligaspiele beim Streamingdienst sehen möchtet, braucht Ihr ein Abo von DAZN Unlimited.

Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim : Philipp - Gendrey, Arthur Chaves, Nsoki, Prass - Bischof, Stach - Hlozek, Kramaric, Yardimci - Orban

: Philipp - Gendrey, Arthur Chaves, Nsoki, Prass - Bischof, Stach - Hlozek, Kramaric, Yardimci - Orban Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Theate - Kristensen, Skhiri, Larsson, Brown - M. Götze, Knauff - Ekitiké

Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: TSG Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 19

Datum: 26. Januar

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: PreZero-Arena (Sinsheim)

TV & Livestream: DAZN

Bundesliga, Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag