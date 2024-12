DFB-Team: "Erbärmlich!" Trick von Julian Nagelsmann sorgt für Ärger

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei der 0:2-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft in Österreich in die Trickkiste gegriffen. Das kam bei ...

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei der 0:2-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft in Österreich in die Trickkiste gegriffen. Das kam bei den Gastgebern nicht gut an.

Nagelsmann hatte kurz nach der Halbzeit Torhüter Kevin Trapp angewiesen, eine Verletzung vorzutäuschen und sich auf den Boden zu setzen. Darauf deuten jedenfalls TV-Bilder hin.

Der Hintergrund: Der Bundestrainer wollte nach dem Platzverweis für Leroy Sane etwas Zeit gewinnen, um taktische Veränderungen vornehmen zu können. Die DFB-Spieler reichten anschließend einen entsprechenden Zettel mit Anweisungen untereinander weiter.

Die Szene ist auch in Österreich nicht unbemerkt geblieben. "Diese Aktion ist erbärmlich", polterte ORF-Experte Herbert Prohaska nach der Partie.

Und die österreichische Fußball-Legende weiter: "Das ist für ganz Deutschland schwach, so etwas macht man einfach nicht. Als Trainer musst du die Informationen auch in kurzer Zeit an den Mann bringen können."

TV-Kommentator Thomas König hatte die Szene im ORF bereits live mit den Worten kommentiert: "Na bitte, das ist ja erbärmlich. Das mache ich doch nicht als deutsche Nationalmannschaft!"