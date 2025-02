Tottenham Hotspur vs. Manchester United heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Premier League Topspiel im TV und Livestream?

Wer überträgt das Premier League Spiel zwischen Tottenham und Manchester United am Sonntag um 17:30? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Sonntag kommt es im Rahmen des 25. Spieltages der Premier League zum Traditions-Kracher zwieschen den Tottenham Hotspur und Manchester United. Im Tottenham Hotspur Stadium versuchen die Sorgenkinder der Liga, einen Sieg einzufahren, um die Chance auf eine Rettung der Saison aufrechtzuerhalten. Dafür wollen sowohl die Mannschaft von Ance Postecoglu als auch die Elf von Ruben Amorim den Abschluss des Spieltages unbedingt erfolgreich gestalten.

Auch tabellarisch ist die Begegnung mit äußerster Brisanz versehen. Beide Mannschaften trennen in der Rangliste lediglich zwei Punkte. Die Spurs, welche mit 27 Zählern auf dem 14. Platz verweilen, haben die Gäste 29 Punkte auf dem Konto und belegen den Platz direkt vor den Londonern. United ist dementsprechend gewillt, den Vorsprung auszubauen, während die Hausherren an den Jungs aus Manchester vorbeiziehen will.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Tottenham vs. Manchester United heute live im TV und Livestream:

Wie alle weiteren Spiele der Premier League, seht Ihr auch das Traditionsduell zwischen den Tottenham Hotspur und Manchester United am Sonntag bei Sky. Neben der Übertragung der Partie im TV gibt es die Möglichkeit, den Kracher mit SkyGo oder WOW im Livestream zu verfolgen. Grundvoraussetzung für die Nutzung von Sky sowie seiner Streamingangebote ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Tottenham vs. Manchester United: Wichtigste Infos

Begegnung: Tottenham Hotspur vs. Manchester United

Wettbewerb: Premier League

Spieltag: 25

Datum: 16. Februar 2025

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Ort: Tottenham Hotspur Stadium (London)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Tottenham vs. Manchester United heute live: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag