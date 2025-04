Wer überträgt das Europa-League-Spiel zwischen Tottenham und Eintracht Frankfurt am Donnerstag? Hier erfahrt Ihr es.

Eintracht Frankfurt ist am heutigen Donnerstag (10. April) im Rahmen des Viertelfinals in der Europa League bei Tottenham Hotspur gefragt. Das Hinspiel wird um 21 Uhr angestoßen, als Spielstätte dient das Tottenham Hotspur Stadium in London.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt, Europa League Viertelfinale heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte am Spiel besitzt die RTL Mediengruppe. Die Partie lässt sich dadurch sowohl im Free-TV bei RTL als auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ verfolgen. Die Vorberichterstattung geht um 20.15 Uhr los.

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt, Europa League Viertelfinale heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Eine weitere Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen bietet SPOX mit dem Liveticker zum Mitlesen an. Damit verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Spielaktion.

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt, Europa League Viertelfinale heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Europa League

Spielrunde: Viertelfinale, Hinspiel

Datum: 10. April 2025

10. April 2025 Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Tottenham Hotspur Stadium (London)

Tottenham Hotspur Stadium (London) TV & Livestream: RTL, RTL+

Liveticker: SPOX

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt, Europa League Viertelfinale heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel im TV und Livestream? Die Hinspiele im Überblick